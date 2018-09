Veranstaltung Tausende besuchen Flohmarkt in Munderkingen

Munderkingen / Maria Bloching

Besser hätten es sich die Pferdesportfreunde Munderkingen als Veranstalter des Flohmarkts nicht wünschen können: Bei Sonnenschein waren bereits am frühen Morgen Schnäppchenjäger und Raritätensucher in der Stadt unterwegs, um sich durch das bunte und vielseitige Angebot der rund 300 Händler zu wühlen. Dabei fiel ihnen so manches vor die Füße, nach dem sie gar nicht gesucht hatten, das aber trotzdem unbedingt mitgenommen werden wollte. „Wir haben alles, was die Leute brauchen. Und was sie nicht brauchen, haben wir auch nicht“, sagte es Jürgen Habermann aus Obermarchtal.

Doch so ganz stimmte das nicht. Er hatte viele Sachen, die man eigentlich nicht braucht, aber trotzdem haben will. Jedes Jahr ist Habermann mit der ganzen Familie samt allerhand Gruscht sowie unnützem und nützlichem Krempel auf dem Flohmarkt vertreten, weil er die Atmosphäre, das Handeln und Feilschen liebt. Alle Lebensbereiche decke er mit seinem Angebot ab, sagte er: von Arbeitskleidung über Christbaumschmuck und Haushaltsgegenstände bis hin zu einem Spezial-Brotmesser von Silit aus den 1970er Jahren mit Knochensäge. „Sogar ein für Russland taugliches Fahrrad samt passendem Kopf- und Gesichtsschutz haben wir in unserem Sortiment.“ Und was passiert mit dem Erlös? „Damit gehen wir alle essen.“

Von der Marktstraße über die Martinstraße bis zum Alten Schulhof, in die Webergasse und den Ochsenweg – auf voll beladenen Tischen stapelten sich Spielsachen und Kleidungsstücke, Antiquitäten und Raritäten, Bücher, Schallplatten und Möbel. Aus nah und fern waren Händler und Käufer gekommen, um das Flair und die Sortimentsvielfalt zu genießen. Wer auf der Suche nach Gläsern oder Porzellan war, wurde hier fündig und konnte sogar das ein oder andere Schnäppchen machen. In der gesamten Innenstadt herrschte buntes Treiben, ganz so, wie es Andreas Haberbosch liebt. In seinem Anzug nach der Mode aus den 1920er Jahren erregte er Aufmerksamkeit. Von der Mütze bis zu den Schuhen, von der Tasche bis zur Zigarre verströmte er Eleganz und Höflichkeit, während er in aller Seelenruhe nach Antiquitäten aus dem frühen 20. Jahrhundert suchte, die zu seiner Wohnungseinrichtung passen.

Drehorgelspieler Lukas Sautter aus Altheim lockte die Flohmarktbesucher an den Stand von Martina Hofmann, die mit dem Instrument der Kögel-Stiftung/Keppler-Stiftung Spenden sammelte. Für die Krankenschwester einer Tagespflegeeinrichtung in Wiblingen ist es eine Tradition, jedes Jahr beim Munderkinger Flohmarkt mit einem Stand vertreten und für einen guten Zweck tätig zu sein. „Außerdem macht es einfach Spaß, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und Sachen zu verschenken, die jemand gerne hätte, sie sich aber nicht leisten kann.“

Zur Mittagszeit strömten die Besucher in Scharen herbei und schoben sich an den Ständen vorbei, um nach Herzenslust zu stöbern, einzukaufen und zu genießen. So verwandelte sich die Stadt in ein gigantisches Sammelsurium kurioser Unikate, alles, was haushaltsüblich ist und sich über die Jahre angesammelt hat, konnte hier den Besitzer wechseln.