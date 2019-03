Gemeinderat Allmendingen – Kurz berichtet Tagespflegestätte in Allmendingen

Allmendingen / ben

Der Einrichtung der Tagespflegestätte in einem bereits genehmigten Gebäude in der Seniorenresidenz stimmten die Gemeinderäte am Mittwoch zu. Die Einrichtung einer solchen Tagespflege hatte Bürgermeister Florian Teichmann bereits 2018 angekündigt. Die Tagespflege soll im gesamten Erdgeschoss des Gebäudes an der Ehinger Straße entstehen. Außerdem soll das Gebäude für die Tagespflege um einen Anbau erweitert werden.

Spenden für Kinder und Schulen

2000 Euro hat die Mutter-Kind- Gruppe (Muki) des TSV Allmendingen der Gemeinde gespendet. Der Erlös aus ihren Kinder-Basaren soll nun zur Beschaffung neuer Spielgeräte für die Kinderspielplätze am „Kreuz“ und An der Weide verwendet werden. „Kinderschaukeln und eine Netzschaukel werden beschafft und lösen die bisherigen Reifenschaukeln ab. Da die Spielgeräte etwas mehr kosten, übernimmt den Differenzbetrag die Gemeinde“, sagte Bürgermeister Florian Teichmann. Die beiden Grundschulen in Allmendingen und Weiler­steußlingen können sich über 850 Euro sowie über 500 Euro freuen. Gespendet wurden die Beträge von der Donau-Iller-Bank.

Baugesuche sind Thema

Vier Baugesuche hatten die Allmendinger Gemeinderäte am Mittwochabend vorliegen. Ein Baugesuch auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Weilersteußlingen und am Nelkenweg in Allmendingen fanden die Zustimmung der Räte. Anders sah es bei einem Baugesuch auf dem Büchel aus. Der Eigenheimbesitzer möchte laut dieses Antrags sein Dachgeschoss ausbauen. Hierdurch kommt es aber zu einer dreigeschossigen Bauweise. Zulässig ist jedoch nur eine zweigeschossige Bauweise. Beim vorgelegten Baugesuch wird die zulässige Höhe des Kniestocks von 30 Zentimetern teils um 2,40 Meter überschritten. Dies wollten die Gemeinderäte so nicht befürworten, sie lehnten den Antrag ab.

Preise im Waldfreibad stabil

Keine Erhöhung der Eintrittspreise für die kommende Badesaison im Allmendinger Waldfreibad –so lautet der Beschluss des Gemeinderats. Er folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung. So kostet der Eintritt auch weiterhin 2,70 Euro für Erwachsene und 1,70 Euro für Kinder und Jugendliche. Eine Saisonkarte kostet 35 Euro. Eine Familienanschlusskarte 15 Euro. In diesem Zusammenhang gab Bürgermeister Florian Teichmann dem Gemeinderat bekannt, dass es von der kommenden Badesaison an auch einen Wechsel des Pächters der Schwimmbadgaststätte im Waldfreibad gibt.

Gemeinde kauft Lagerhaus

Wie Bürgermeister Florian Teichmann im Gemeinderat bekanntgab, hat die Gemeinde bekanntlich das Lagerhaus der Donau-Iller-Bank in Grötzingen erworben. Genutzt werden soll es vom Bauhof und dem Forst. Auch für interessierte Landwirte und andere Interessenten von den „Bergen“ besteht die Möglichkeit, Lagerflächen in dem Gebäude zu mieten, hieß es.