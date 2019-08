Zum „Tag des offenen Denkmals“ öffnet das Kraftwerk der SWU Ulm am Öpfinger Stausee seine Pforten. Es gibt Führungen, dazu eine Fotoausstellung im Rathaus. Rund 100 Aufnahmen aus dem Fotoalbum von Georg Herzog dokumentieren den 18 Monate dauernden Bau des Kraftwerks am Öpfinger Stausee von 1921 bis 1923. Der Vorsitzende des Oberdischinger Museumsvereins Werner Kreitmeier präsentiert die Fotoserie und die dazu gehörenden Erläuterungen in einer Ausst...