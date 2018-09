Veranstaltung Tag der offenen Tür an der Schmiechtalschule

Ehingen / Christina Kirsch

„Ich bin überwältigt, wie viele Leute da sind“, sagte Christian Walter gestern am frühen Abend. Der Schulleiter an der Schmiechtalschule führt die große Resonanz für den Tag der offenen Tür an der Bildungseinrichtung in Ehingen auf die gestrige OB-Wahl zurück. Viele Menschen, die ihre Stimme abgaben, sagte Walter, kamen an der Schule vorbei. Das hatte zur Folge, dass um 12.30 Uhr der Braten ausverkauft war und eine halbe Stunde später auch in den Töpfen für die Maultaschen Ebbe herrschte.

Im Atrium und Foyer der Schule waren die Sitzgelegenheiten gut belegt und nach dem Mittagessen widmeten sich die Kinder und Erwachsenen den Spiel- und Spaßmöglichkeiten, die in den einzelnen Klassenzimmern aufgebaut waren. Die Räume des Erweiterungsbaus , die ebenfalls besichtigt werden konnten, rochen noch nach frischer Farbe. In den großen Räumen kann entspannt und kindgerecht unterrichtet werden (wir berichteten). Kinder anderer Schulen wünschten sich in ihrer eigenen Schule solche Hängematten und Polster wie in der Schmiechtalschule – und auch die Spielmöglichkeiten schienen unerschöpflich.

Stefan Scherb von Sappi zeigte den Kindern, wie man Papier schöpft und mehrere Helferinnen verwandelten die Kinder mit Schminke in kleine Katzen und Tiger. Besucher konnten sich auf dem Hindernisparcours mit verbundenen Augen an einem Seil entlang hangeln und betraten unversehens ein Wackelbrett. Bei der Schokokussschleuder kam den Kindern eine süße Belohnung entgegengeflogen.

Hoch her ging es auch auf dem Sportplatz, wo vier Teams zu je fünf Spielern bei einem Fußballturnier gegeneinander antraten. Die Kinder der Schmiechtalschule kämpften gegen die Kinder der Gustav-Werner-Schule, dem Team Bananenflanke aus Ulm und dem Team Bananenflanke aus Memmingen. Am Ende gewann die Schmiechtalschule den Wanderpokal.

Schulleiter Christoph Walter freute sich auch über das Engagement der Eltern. „Ohne die Eltern geht nichts.“ Sie haben Kaffee und Kuchen bereitgestellt und beim Auf- und Abbau mitangepackt und so den Tag ermöglicht.