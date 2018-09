Pflege Tag der offenen Tür am künftigen Hospiz

Die Besucher konnten bis in den Dachstuhl vordringen und das alte Zimmererhandwerk früherer Generationen bestaunen. Statiker gaben über Renovierungsmaßnahmen Auskunft und erklärten an Hand der Pläne, was getan werden muss. © Foto: Christina Kirsch

Kirchbierlingen / CHRISTINA KIRSCH

Hunderte Besucher besichtigen das geplante Hospiz, das Gesamtkirchengemeinde Ehingen und St.-Elisabeth-Stiftung aufbauen.

Ich habe hier schon 1992 bei einer Renovierung geholfen“, sagte gestern Joachim Egle aus Kirchbierlingen, der als Ministrant im ehemaligen Kirchbierlinger Pfarrhaus Bücher schleppte und Abfälle beseitigte. „Damals wurden die Wohnungen für den Pfarrer, seine Haushälterin und den Vikar hergerichtet.“ Heute stehen weit umfangreichere Maßnahmen an. Die St.-Elisabeth-Stiftung wird in Zusammenarbeit mit der Gesamtkirchenpflege Ehingen das ehemalige Pfarrhaus für 2,2 Millionen Euro zu einem stationären Hospiz umbauen.

Gestern hatten Interessierte Gelegenheit, die Umbaupläne einzusehen, an Führungen teilzunehmen und sich so einen Vorher-Eindruck zu verschaffen. „Es ist wunderbar, dass hier so etwas entsteht“, sagte Sigrun Haas aus Schelklingen. Die spezielle Atmosphäre des Hauses, das über Jahrhunderte spirituellen Zwecken diente, eigene sich sehr gut für ein Hospiz, befand auch ihr Mann, Schulleiter Jürgen Haas.

Hunderte von Menschen genossen nicht nur das Mittagessen im Freien auf der Wiese vor dem Gebäude, sondern ließen sich auch von der Musikkapelle Kirchbierlingen unterhalten. Damit folgten sie dem Anspruch der künftigen Einrichtung, die „das Leben in den Tod mit hinein nehmen will“, sagte Vorstand Peter Wittmann von der Stiftung. Ihn freut es, dass sich so viele Besucher nicht nur mit dem Leben, sondern auch mit dem Tod auseinandersetzen.

Bezug zur Mantelteilung

Peter Wittmann verwies auf die Ordensgründerinnen des Ordens der Franziskanerinnen vom Kloster Reute (Kreis Ravensburg), aus denen die St.-Elisabeth-Stiftung hervorging. „Die Keimzelle waren vier Schwestern. Und eine kam aus Altbierlingen.“ Pfarrer Harald Gehrig ging in seiner Ansprache auf die Namensgebung des Hospizes ein. Dieses werde nach St. Martin benannt, weil der Heilige der Namenspatron Kirchbierlingens ist. Man nehme jedoch auch Bezug auf die Mantelteilung des Patrons. „Das Wort palliativ kommt von dem lateinischen Verb ,palliare’, was man mit ,bemänteln’ übersetzen kann“, sagte der Ehinger Stadtpfarrer. Zudem habe der Heilige einen hohen Stellenwert im Christentum und in der Volksfrömmigkeit. Der Gesamtkirchenpflege sei es ein Anliegen, die Menschen nicht nur in jungen Jahren in Kindergärten zu begleiten, sondern auch etwas für ihren letzten Lebensabschnitt zu tun.

Am Tag der offenen Türe präsentierten sich die Stiftung, verschiedene Verbände wie die Sozialstation, die Koordinationsstelle Ehrenamt, die ökumenische Hospizgruppe und andere. Die Besucher hatten Gelegenheit, in dem Gebäude bis in den Dachstuhl vorzudringen und das alte Zimmererhandwerk früherer Generationen in dem riesigen Dachstuhl zu bestaunen. Statiker gaben über die Renovierungsmaßnahmen Auskunft und erklärten an Hand der Pläne, was getan werden muss.

„So ein altes Haus hat in jeder Ecke ein Geheimnis“, sagte ein Besucher und betrachtete eine Maueröffnung im zukünftigen Raum der Stille. „Hier war früher die Kapitelbibliothek“, sagte Kirchenpfleger Peter Hecht auf einer Führung. Erkennbar ist das heute noch an einer Stahltüre, die die wertvollen Bücher schützte. „Das ist ein Ort mit Tiefe, Geschichte und Ausstrahlung, der geradezu prädestiniert für unser Vorhaben ist“, sagte Peter Wittmann.

Dem schienen die Besucher nach der Besichtigung gerne zuzustimmen.