Integration Tag der Begegnung in den Schulen an der Donauschleife

Tag der Begegnung in den Schulen an der Donauschleife

Munderkingen / Maria Bloching

Vor mehr als zwei Jahren sind die ersten Flüchtlinge in Munderkingen angekommen – hauptsächlich aus Syrien. Der Helferkreis mit anfangs rund 40 Engagierten kümmerte sich um sie und half ihnen in der ersten Zeit. Zwischenzeitlich haben viele Geflüchtete eine Arbeit gefunden und wohnen in privaten Unterkünften. „Im Betrieb kommen wir mit vielen verschiedenen Leuten unterschiedlicher Nationen in Kontakt“, erzählt Qasem Bariah. Er wohnt seit zweieinhalb Jahren in Munderkingen und spricht sehr gut Deutsch, sogar ein bisschen Schwäbisch. Bariah hat sich ebenso wie Asat al Asat gut integriert, dennoch vermisst er die freundschaftliche Begegnung und den unkomplizierten Austausch mit Munderkinger Bürgern.

Deshalb soll nun ein erster „Tag der Begegnung“ am morgigen Samstag helfen, Anknüpfungspunkte zu schaffen. Ganz bewusst wollte der Helferkreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Munderkingen kein Fest auf die Beine stellen, sondern vielmehr eine Informationsveranstaltung, bei der man erfahren kann, woher die geflüchteten Mitbürger kommen und warum sie überhaupt die Flucht hierher angetreten haben. „Da 67 Prozent aus Syrien stammen, stellen wir dieses Land in den Mittelpunkt“, erklärt die Integrationsbeauftragte Beate Kast. Sie gehört ebenso wie Johannes Walter und Renate Lengsfeld zum Kern des Helferkreises, zu dem mittlerweile noch rund zehn Engagierte zählen.

Die Aufgaben hätten sich gewandelt, berichten sie. Ging es zu Beginn der Arbeit zunächst um die Unterstützung beim Zurechtfinden im fremden Land, so sind längst Beziehungen und Freundschaften entstanden. „Viele Leute haben zu den Geflüchteten einen sehr guten Draht, auch außerhalb des Helferkreises. Das ist gut so“, sagt Walter. Man wolle an diesem „Tag der Begegnung“ eine angenehme Atmosphäre schaffen, in der sich jeder ohne Vorbehalt und Zwang wohlfühlen und miteinander ins Gespräch kommen könne.

Qasem Bariah und Asat al Asat stellen anhand einer Powerpoint-Präsentation ihr Heimatland vor und auch kulinarisch können länderspezifische Eigenheiten beim syrisch-deutschen Speisenbuffet kennengelernt werden. Es gibt syrische und deutsche Musik von Familie Wakkas aus Obermarchtal sowie eine Spielstraße für Kinder. Beim „Speed-Dating“ werden ganz schnell Hemmschwellen abgebaut. Innerhalb einer bestimmten Zeit kann man sich gegenseitig Fragen stellen und dadurch den jeweils anderen besser kennenlernen. Außerdem werden Bilder ausgestellt, die im Rahmen einer Malaktion entstanden sind. Damit soll verdeutlicht werden, wie sinnvolle Freizeitbeschäftigung bei der Integration helfen kann und auch Werbung für neue Ideen wie etwa gemeinsame Spielnachmittage oder Wanderungen in den Wald gemacht werden. „Vielleicht entsteht ja daraus etwas ganz Neues“, hofft Renate Lengsfeld.

Info Der Tag der Begegnung findet am Samstag, 20. Oktober, von 15 bis 18 Uhr in den Schulen an der Donauschleife statt und will Flüchtlinge und Einheimische in einem ungezwungenen Rahmen zusammenbringen.