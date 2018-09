Handwerk Täglich 3000 Töpfe, Schalen und Gefäße

Munderkingen / Renate Emmenlauer

Wer beim „Blick hinter die Kulissen“ am Mittwochabend bei Harald Valicek in der Munderkinger Bleicherstraße gemeint hatte, dieser werde das Töpferhandwerk in der tausende Jahre alten Tradition zeigen, sprich jeden Topf und jede Schale mit den Händen kreieren, wurde eines Besseren belehrt.

Denn Valicek, obgleich auch vielfach künstlerisch tätig, präsentierte in seinem Betrieb moderne Maschinen und ausgefeilte Produktionsabläufe. „Nur so kann man einigermaßen wirtschaftlich arbeiten und gegen die Massenware aus den Billigländern konkurrieren“, erläuterte der 64-Jährige. Während die zwei Generationen vom Ururgroßvater an das Handwerk noch rein in Handarbeit betrieben hätten, waren sein Großvater Karl Mayer und speziell sein Vater Herbert auf Maschinen umgestiegen.

Letzterer habe einen guten Riecher damit gehabt, denn das einstige kleine Geschäft firmierte schnell als florierende Ton- und Keramikfabrik mit einigen Vollzeitmitarbeitern, Großhandel und einem Haushaltswarengeschäft an der Marktstraße.

Ton aus dem Westerwald

Längst sei die Wertschätzung für hochwertige Tonware aber verloren gegangen, weshalb die Fabrik sich wieder zum überschaubaren Handwerkbetrieb entwickelt hat. Das persönliche Erfolgsrezept, warum sein „Laden“ dennoch immer noch gut laufe, sei, dass seine Ware, die vom Schmalz- und Wursttopf für das Kloster Untermarchtal über Blumentöpfe, Vasen, Schalen bis hin zu und künstlerischen Kreationen auf Sonderbestellung reiche, komplett wetterfest, wasserundurchlässig und lebensmittelgeeignet sei.

Der erfahrene Töpfer offenbarte den Besuchern spannende technische Details über die Beschaffenheit des Tons, den er aus dem Westerwald beziehe, und der einen hohen Anteil an Silicium sowie einen kleinen Anteil an plastischen Rohstoffen habe. Ins Staunen geriet die Gruppe, als Harald Valicek und sein Mitarbeiter Erich Bruder die vollautomatische Pressstraße in Gang setzen. Im Nu waren aus der Tonmasse kleine Schmalztöpfchen geformt. Die „Scherben“ lasse man lufttrocknen, danach werden diese bei Bedarf verziert oder bemalt, was noch reine Handarbeit sei, wie ein Mitarbeiter an einigen Schalen zeigte. Nach dem Glasieren und Säubern komme die Ware dann in den Brennofen, wo die Keramik in einem speziellen Verfahren, dem Sintern, zu Glas schmelze, was die besondere Dichtigkeit ergebe. Gut 3000 Teile würden täglich hergestellt, teilte Harald Valicek mit. Er habe feste Kunden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Wer mag, hilft beim Bemalen

Mit jeder Minute waren die Besucher mehr verzaubert davon, in die Welt des modernen Töpferns einzutauchen. Zumal der Inhaber dazu aufforderte, die rohe Masse und dann den bereits geformten Scherben auch mal anzufassen. Wer wollte, durfte sich beim Anmalen betätigten – was bei der täglichen Arbeit natürlich im Akkord vonstatten gehen müsse.

„Es ist ein Erlebnis zu sehen, wie aus einem Klumpen Ton so schöne Dinge entstehen können“, sagte Carola Deckwitz. Auch in den Gesichtern der anderen Besucher zeigte sich Begeisterung.

Ohne Zweifel hatten das rührige VHS-Duo Erich Pöschl und Simone Bertsche mit dem Töpferei-Besuch in der Reihe „Blick hinter die Kulissen“ wieder eine tolle Idee gehabt. Bei dem einen oder anderen Gläschen Sekt inmitten von Maschinen und Töpferware gab es noch einiges zu fragen und sich über das Erlebte auszutauschen.