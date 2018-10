Unternehmen System Sonne feiert Jubiläum

Rottenacker / swp

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens veranstaltet die Firma System Sonne einen Jubiläums-Schautag am Sonntag, 14. Oktober, von 10 bis 17 Uhr auf dem Firmengelände in der Grundlerstraße 14 in Rottenacker. Die Firma System Sonne bieten Beratung, Planung und Montage rund um Solarenergie, Sanitär und Elektro an. Den Mittelpunkt des Jubiläums bilden daher nachhaltige Energien wie zum Beispiel die Photovoltaik. Vier Fachvorträge stehen auf dem Programm. Der erste von 11 bis 12 Uhr bietet Einblick in die „Pufferschweißung vor Ort bei beengten Zugängen und Platzverhältnissen“. Von 12.30 bis 13.30 Uhr wird zum Thema „Sonnenwärme nach Maß“ informiert. Von 14 bis 15 Uhr wird zu „Heizen mit Holz – komfortabel, zukunftsweisend, ressourcenschonend“ referiert. Zum Abschluss des Tages geht es von 15.30 bis 16.30 Uhr bei dem Vortrag mit dem Titel „E3DC – selbstbestimmte Energieversorgung“ um Solarstrom-Batterien. Überdies gezeigt wird eine Bildershow mit neu gestalteten barrierefreien Bädern. Die Besucher können zudem einen Sonnenkollektor besichtigen.