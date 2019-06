Leser der SÜDWEST PRESSE bekommen von drei Experten Schönheit und Verletzlichkeit der Natur im und oberhalb des Wolfstals erklärt.

Mit dem Lesen haben es die Vögel im Lautertal nicht so sehr. „Die halten sich nicht immer an die Beschilderung“, sagt Hans-Dieter Ilg und lacht, als er auf den Nistkasten deutet. „Wenn da ein Kleiber drin ist, dann hat halt keine Blaumeise Platz.“ Weniger amüsant ist, wie Ilg schilderte, die Tatsache, dass es weniger Vögel gibt, weil die Zahl der Insekten abgenommen hat. Um 70 bis 80 Prozent. Er ist deshalb der Ansicht, dass auch im Sommer Vögel angefüttert werden sollten, um die Populationen zu sichern, beruft sich auf Wissenschaftler, die das genauso formulieren.

20 Leser der SÜDWEST PRESSE haben sich am Samstag vom Infozentrum in Lauterach auf eine Wanderung begeben, zunächst abseits des Wassererlebnispfads entlang, dann den Boschäcker-Weg hinauf auf die Alb auf den Sudetenweg, schließlich durchs Wolfstal zurück. Ilg, 40 Jahre lang als Förster im Gebiet aktiv, führt mit Herbert Bauer und Josef Steiner die Gruppe, die drei engagieren sich im Infozentrum. Sie weisen immer wieder auf die Flora und Fauna hin, die dort lebt. „Wir haben hier die Extreme nah beieinander“, sagt Ilg.

Förster erklärt Flora und Fauna

Unten fließt die Lauter, der Biber baut Burgen, Gras wuchert, der seltene Laubfrosch hüpft und schwimmt. Für Ilg sind solche Biotope wichtig, „auch wenn sie für die Schwäbische Alb eigentlich nicht typisch sind“. Auf dem Weg nach oben hingegen macht sich die Trockenheit bemerkbar: Der Bach am Boschäcker-Weg führt üblicherweise Wasser, ist aber ausgetrocknet. Dabei fielen in Lauterach bis Ende Mai 283 Millimeter Regen, ein ordentlicher Wert, zumal 2018 gerade mal 580 mm niedergingen, der Durchschnitt liegt bei 800 mm.

Kahl ist es deshalb keineswegs: Eschen, Buchen, Fichten wachsen, die Gruppe beobachtet, wie ein Eichelhäher davonfliegt, wobei Ilg an dessen „Polizeiaufgaben“ für den Wald erinnert. Als eine sechsjährige Teilnehmerin fragt, warum das ein Polizist sei, antwortet Herbert Bauer: „Der schreit, wenn irgendwer in den Wald hineinläuft.“

Ilg erklärt das Eschentriebsterben, sagt, dass sich die Baumart dennoch halten werde, aber in geringer Zahl. Oben angelangt, spricht er über den Ort Mahlstetten, den es dort einst gab, der vermutlich infolge der Pest verödete. „Die Bauern haben dort immer mal wieder Scherben gefunden“, deshalb wisse man vom Ort.

Und dann deutet Ilg auf eine etwa 40 Meter hohe Fichte an der Weggabelung. Der Baum kränkelte in den 80er Jahren, er sei für ihn ein Symbol fürs befürchtete Waldsterben. „Damals hat man Angst bekommen.“ Fabriken haben nachgerüstet, um den Schwefel zu filtern, den sauren Regen zu stoppen. Doch Stickoxide in der Luft und Dünger in der Landwirtschaft führen dazu, dass Bäume schneller wachsen als das natürlich der Fall wäre. Heute sieht die etwa 100 Jahre alte Fichte gesund aus, „ich werd’ die noch 23 Jahre lang beobachten, dann bin ich 100“, sagt Ilg, lacht und läuft weiter.

Seltene Bäume und Schmetterlinge

Immer wieder stoppt Ilg, etwa an einem sehr seltenen Wildapfelbaum, von dem unklar ist, wie er dort hinkommt; erklärt, dass dort oben eine der wenigen Stellen ist, wo Widderchen, Schmetterlinge, leben; ein andermal zeigt er den Wolligen Schneeball, ein Moschuskrautgewächs; erklärt dann, warum die 50 Jahre alten Buchen oben so „armselig kurz“ sind, die Douglasien weiter unten am Hang zwar jünger, aber größer und kräftiger wirken: Die Böden sind zwar mit Kalk nährstoffreich, aber es fehlt der Humus, das Wasser.

Unten im Wolfstal deutet Ilg auf einen abgestorbenen Baum. Das Totholz sei wichtig für Kleinlebewesen. Es komme im Forst aber zu kurz, weil man der Wirtschaftlichkeit wegen die Zerfallsphase von toten Bäumen nicht zulasse. Mittlerweile gebe es alle paar hundert Meter solche Tothölzer. „Das muss man zulassen, sonst verarmt unsere Flora.“

Am Ausgang des Wolfstals, bevor das Abschlussvesper bei Zwiebel- oder Zwetschgenkuchen von Marcel Roser und Nora Ozorak im Café Wolfshöhle am Infozentrum beginnt, kommt Ilg noch auf den Wolf zu sprechen. Warum das Tal so heißt, weiß er nicht, vermutet in der Namensgebung einen mystischen Grund. Der Wolf selbst wirke sich auf die Natur kaum aus. „Die Insekten, die Biodiversität ist wichtiger.“

