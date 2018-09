OB-Wahl SWP-Forum in Ehingen mit Alexander Baumann

Ehingen / swp

Die Redaktion und Besucher stellen Fragen an den Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt am Dienstag, 18. September.

Wie hat sich Ehingen in den vergangenen acht Jahren unter Oberbürgermeister Alexander Baumann entwickelt, wie soll es unter einem künftigen OB Baumann weitergehen? Was hat sich in Sachen Bürgerbeteiligung getan, was steht noch an? Schafft die Stadt genügend Wohnraum, wo gibt es noch Potenzial? Bringen die Volksbank Höfe die erhoffte Belebung am Marktplatz? Gelingt die Aufwertung in der Unteren Stadt? Ist der Business Park Ehingen ein Erfolg?

Die Redaktion der SÜDWEST PRESSE Ehingen richtet diese und weitere Fragen in einem Forum zur Wahl des künftigen Oberbürgermeisters in Ehingen an den Kandidaten Alexander Baumann am Dienstag, 18. September. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Kleinen Saal der Lindenhalle in Ehingen. Der Eintritt ist frei, das Gasthaus Linde übernimmt die Bewirtung der Gäste.

Baumann, einziger Bewerber um das Amt an der Spitze der Stadt Ehingen und darüber hinaus Mitglied der CDU-Fraktion im Kreistag Alb-Donau, wird etwa eine Stunde lang auf die Fragen der Redakteure eingehen. Im Anschluss an das Gespräch können Besucher des Wahlforums den OB-Kandidaten befragen.

Interessierte, die an diesem Dienstagabend verhindert sind, können das Forum auch im Internet verfolgen. Redakteure der Online-Redaktion der SÜDWEST PRESSE werden ebenfalls in der Lindenhalle zugegen sein und prägnante Passagen im Verlauf der Veranstaltung via Live-Ticker auf swp.de übertragen.

Am darauffolgenden Sonntag, 23. September, sind dann etwa 20 400 wahlberechtigte Ehinger aufgerufen, den Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Ehingen für die nächsten acht Jahren zu wählen.

