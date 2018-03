Vereine SV Untermarchtal blickt auf viele Erfolge

Untermarchtal / Hermann Illenberger

Der Sportverein Untermarchtal, mit 379 Mitgliedern größter Verein im Ort, blickt auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. In der Hauptversammlung umriss der Verwaltungsvorsitzende Michael Glatzer die bewältigen Aufgaben und sportlichen Höhepunkte. Das jährliche Sportfest im Sommer fand in seinen Ausführungen als wichtigste Vereinsveranstaltung Erwähnung; ebenso das erstmals durchgeführte Elfmeter-Nachtturnier mit 18 Teams. Auch der Wintersporttag mit Skifahren und Rodeln in Vorarlberg sei besonders bei jungen Sportlern gut angekommen und finde sicher seine Weiterführung. Sogar ein Tanzkurs habe guten Anklang gefunden.

Was im Einzelnen alles im Verein geleistet wurde, erfuhren die Anwesenden von Kassier Manuel Lindermeir, Schriftführer Ferdiand Knab und Jugendleiter Florian Radeck. Die Kasse weist einen Gewinn auf. Dies auch aufgrund des Sportheim-Betriebs, den Mitgliedsbeiträgen, Altmate­rialsam­mlungen, Bandenwerbung und Zuschüssen. Belastend sind vor allem Energiekosten, Steu­erzahlungen, Sportheimreinigung und die Unterhaltung der Sportanlagen.

Vereinsführung bestätigt

Die Neuwahlen wurden zügig durchgeführt. Bestätigt und gewählt wurden der Verwaltungsvorsitzende Michael Glatzer und Schriftführer Ferdinand Knab, auch Harald Fischer als Sportvorsitzender und Christoph Lock als Veranstaltungsvorsitzender bleiben in ihren Ämtern. Alle Abteilungsleiter wurden durch Wahl bestätigt, ebenso die Kassenprüfer. Beisitzer sind Melanie Walter, Katrin Maurer, Rene Glatzer, Matthias Hänle, Michael Maier und Alina Lindermeir. Bürgermeister Bernhard Ritzler leitete die Wahlen und bedankte sich im Namen der Gemeinde für die geleistete Vereinsarbeit.

Umfangreich war der Tagungsordnungspunkt Ehrungen. Die silberne Vereinsehrennadel mit Urkunde bekamen Walter Falch, Sonja Hänle, Anita Mönch, Bettina Teschner, Carmen Härle, Anita Fischer, Johannes Buhl, Jochen Fischer, Josef Hänle und Sieglinde Aierstock. Die goldene Vereinsehrennadel erhielten Rita Schulz und Elisabeth Illenberger. Alle Geehrten zeichneten sich durch langjährige Mitarbeit im Sport und der Vereinsmitarbeit aus. Hubert Schneider wurde für 25 Jahre Turnierleiter beim Binokelturnier mit einem Pokal bedacht. Der stellvertretende Sportkreis-Präsident Siegfried Hummel durfte mehrere Sportler mit Ehrungen des Sportkreises Alb-Donau/Ulm auszeichnen. Die Silber-Ehrennadel des Sportkreises ging an Sandra Gehlhoff, Hubert Schneider, Harald Teschner, Jürgen Illenberger und Ferdinand Knab. Das bronzene Ehrenzeichen wurde Beatrice Glatzer, Alina Lindermeir, Melanie Walter, Michael Glatzer und Josef Hänle verliehen.

Beiträge steigen

Beschlossen wurden auch zwei Satzungsänderungen. Es ging um den steuerbegünstigten Zweck der Abgabenordnung, um die ehrenamtliche Vorstandstätigkeit sowie um die Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrags. Ein Erwachsener zahlt ab sofort 18 Euro im Jahr. Bei zwei Gegenstimmen wurden die Änderungsanträge beschlossen.