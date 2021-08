Minutenlanger Beifall und das Lob von seinen Mitarbeitern im Auschuss und von Bürgermeister Fritz Nägele bei der Jahreshauptversammlung des Sportvereins Oberdischingen am Samstag in der Turn- und Festhalle unterstrichen den großen Einsatz, das Nils Koch in den vergangenen sieben Jahren als Vor...