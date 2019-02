Moment mal Süß, salzig, schwäbisch

Munderkingen / Julia-Maria Bammes

Hefeteig trifft Brühwurst und sorgt für Aufruhr: An dem in unserer gestrigen Ausgabe vorgestellten Leberkäsberliner der Munderkinger Bäckerei Doll scheiden sich die Geschmäcker. Das zeigen die Kommentare von Lesern im Internet. Mancher freut sich diebisch und ist begeistert, andere wiederum hegen Zweifel an dem doch eher eigenwilligen Gebäck: „Der scheene Läberkäs. . . des isch ja Missbrauch“, heißt es etwa. „Der ist extra für Schwangere?“ mutmaßt eine Leserin. Dass Frauen, die ein Kind erwarten, die unmöglichsten Lebensmittel miteinander kombinieren, kann schließlich manchmal vorkommen. Muss aber nicht.

Die Kombination von süßem Schmalzgebackenem mit deftigem Leberkäs und einem Tupfen Senf ist nichts Neues, meint ein Nutzer, und verweist dabei etwa auf rheinischen Sauerbraten. Auch die 1950er Jahre hatten mit dem Toast Hawaii, der sich in der Fortsetzung immer noch hartnäckig als Pizza Hawaii hält, ihr ganz eigenes Gericht aus Süß und Pikant.

Auch in der schwäbischen Küche hat sich so manche Speise gehalten, in der Herzhaftes und Süßes verbunden werden. Meist ist es der Apfel, der dabei die Süße liefert: Sei es das Apfelküchle zur Kartoffelsuppe, das Apfelmus zur knusprig gebratenen Schupfnudel oder die Bandnudeln, die mit Ei gebraten werden und zu denen es ebenfalls Äpfel als Mus gibt.

In den USA wurden Gerichte, in denen süße und salzige Aromen zusammenkommen, zum Trend erkoren, und werden als „swavory“ bezeichnet – eine Wortschöpfung aus „sweet“ (süß) und „savory“ (herzhaft). Die Schwaben als Trendsetter? Es mag so scheinen. Darauf eine Frühstücksbrezel. Am besten mit ganz viel Marmelade.