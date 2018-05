Gemeinderat Stühle in der Halle bekommen Polster

Stühle in der Halle bekommen Polster

Rottenacker / Von Dietmar Burgmaier

Der Gemeinderat Rottenacker hat mit Mehrheit beschlossen, die Stühle in der Gemeindehalle mit Sitzpolstern zu versehen. Das kostet die Gemeinde rund 14 000 Euro. Von den vorhandenen 500 Stühlen werden 450 neu ausgestattet. Der Gemeinderat entschied sich für die billigste von drei Varianten. Der Überzug ist in Schwarzgrau gehalten. Zur Diskussion stand, ob die Gemeinde die Stühle mit einem pflegeleichten, abwaschbaren und teurerem Bezug versehen soll. Diese Variante wäre auf 18 000 Euro gekommen. Schlussendlich gab aber das Argument, dass die Benützer auf dieser undurchlässigen Beschichtung mehr schwitzen, den Ausschlag für die billigere Lösung.

Der Gemeinderat vergab auch die Erschließungsarbeiten im Industriegebiet „Vorderes Ried IV/Fleidern“. Wirtschaftlichster Bieter unter fünf Angeboten für die Tief- und Straßenbauarbeiten war die Firma Gebrüder Maier aus Schemmerhofen zu einem Preis von 725000 Euro. Das teuerste Angebot lag bei rund 500 000 Euro mehr. Billigster Bieter für die Wasserleitungsarbeiten war unter vier Eingaben die Firma Schick aus Uttenweiler-Ahlen mit 39 000 Euro. Das teuerste Angebot lag hier bei 42 000 Euro.

Der Gemeinderat winkte mehrere Baugesuche durch: den Neubau einer Lagerhalle und das vorübergehende Aufstellen eines Zeltbaus der Spedition Stöhr an der Grundlerstraße, den Neubau eines Laborgebäudes am Zanderweg und den Neubau eines Einfamilienhauses mit Flachdachgarage am Straußweg.

Die Gemeinde Rottenacker benennt drei Kandidaten für die Wahlliste der Schöffen beim Amtsgericht. Es kandidieren Christian Walter, Wolfgang Schweikert und Fabian Breymaier. Ob sie tatsächlich als Schöffen tätig werden, entscheidet der Wahlausschuss beim Amtsgericht.

Rottenacker zieht bei der Neuorganisation der Forstverwaltung im Alb-Donau-Kreis mit. Der Gemeinderat beschloss grundsätzlich den Beitritt zur geplanten Kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts für den Forstbereich.

Blitzer jetzt auf Tempo 30

Die Parkplätze beim evangelischen Kindergarten werden auch von fremden Fahrzeugen genützt. Dies soll künftig durch entsprechende Beschilderung verhindert werden.

Der Blitzer am Ortsausgang Richtung Munderkingen ist auf die neue Geschwindigkeitsregelung von Tempo 30 umprogrammiert worden. Eine Ausweitung der 30er-Zone bis in die Konrad-Sam-Straße hält Bürgermeister Karl Hauler für unnötig, weil diese Straße in der Dorfmitte keinen Unfallschwerpunkt bilde.