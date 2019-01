Gymnasium Studienkolleg zeigt sein Schulprofil

Obermarchtal / swp

Das Studienkolleg Obermarchtal, ein zum Katholischen Schulwerk gehörendes freies Gymnasium in Aufbauform, informiert am Mittwoch, 6. Februar, um 19.30 Uhr interessierte Schüler und deren Eltern über sein schulisches Konzept und die Aufnahmebedingungen. Der Abend beginnt mit einer kurzen Einführung; einzelne Elemente des Schullebens werden bei einem Rundgang durch das Schulgebäude vorgestellt.

Das Studienkolleg Obermarchtal, das mit dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) abschließt, arbeitet nach dem „Marchtaler Plan“, dem pädagogischen Konzept der Katholischen Freien Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Neben dem persönlichen Lernumfeld einer kleinen Schule prägen unterschiedliche Elemente wie der vernetzte Unterricht, das Sozialpraktikum, das philosophisch-theologische Forum und interkulturelle Begegnungstage das Profil der Schule. Begleitete Studierzeiten tragen zur Rhythmisierung des Tages bei. Regelmäßige Lernentwicklungsgespräche unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen und intellektuellen Entwicklung. Die Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in Baden-Württemberg ermöglicht individuelle Schwerpunktsetzungen.

Voraussetzung für die Aufnahme ist die Mittlere Reife mit dem Durchschnitt 3 in Deutsch, Mathematik und Englisch oder die bestandene 9. oder 10. Klasse des Gymnasiums. Es können auch Realschul- und Gemeinschaftsschulabsolventen ohne Französisch-Kenntnisse aufgenommen werden. Als zweite Fremdsprache wird ab der Eingangsklasse Spanisch unterrichtet. Anmeldeschluss für den Besuch des Studienkollegs Obermarchtal ist der 1. März 2019. Weitere Auskünfte erteilt das Studienkolleg Obermarchtal unter der Telefonnummer (07375) 959-300.