Porträt Leiter der Lindenhalle: Streibl ist ein Macher

Ehingen / Christina Kirsch

Vor sechs Jahren wurde Michael Streibl der Betriebsleiter der Lindenhalle. Er beeindruckt mit organisatorischem Talent.

In der rechten Hosentasche steckt das Handy und in der linken der Generalschlüssel. Michael Streibl ist seit sechs Jahren der Chef der Lindenhalle und jeder, der schon einmal die Halle betreten hat, kennt ihn. Aber auch außerhalb des städtischen Betriebs hat sich der 28-Jährige für Ehrenämter bei der Kirche und bei den Narren einspannen lassen.

Michael Streibl ist aus Ehingen nicht mehr wegzudenken. Und der Veranstaltungskaufmann will auch nicht mehr weg aus Ehingen. Vor sechs Jahren stutzten die Ehinger, als ein 22-Jähriger als neuer Lindenhallen-Chef vorgestellt wurde. Und auch Michael Streibl rechnete sich im Bewerbungsverfahren keine großen Chancen aus. „Andere hatten mehr Berufserfahrung“, erinnert er sich. Doch von Anfang an bewies der Ehinger seine organisatorischen Qualitäten und sein geschicktes Händchen im Umgang mit Menschen. „Anfangs war meine größte Herausforderung, in die Rolle hinein zu wachsen“, sagt er. „Das geht nicht an einem Tag“.

Keine Veranstaltung ist gleich

Und auch heute ähnelt keine Veranstaltung der anderen, kein Konzert, keine Beleuchtung und kein Publikum ist wie gehabt. Wenn Veranstalter zu ihm kommen und den Satz „das Gleiche wie im Vorjahr“ zu Michael Streibl sagen, dann merken sie schnell, dass dieser Satz bei dem Betriebsleiter nicht zieht. Selbst bei festen Konzerten wie dem Frühjahrskonzert der Stadtkapelle wechseln die Anzahl der Musiker, die Notenpultbeleuchtung oder das Programm. „Man muss ein Feingefühl dafür bekommen, was möglich ist und was nicht“, sagt Michael Streibl.

Wer nicht klar sagt, was nicht geht, kann keinen Betrieb führen. Das haben diverse Pächter der Gastronomie in der Lindenhalle auch schon erfahren. Auf Michael Streibl trifft das Klischee vom ältesten Bruder voll zu. „Ich bin der älteste von fünf Kindern“, erzählt er. Die lernen im Allgemeinen früh, Verantwortung zu übernehmen.

In Riedlingen geboren, zog die Familie wegen der beruflichen Tätigkeit des Vaters nach Münster, wo Michael Streibl in den Kindergarten ging. Als der Vater, ein IT-Ingenieur, nach München versetzt wurde, ging die Familie ebenso mit wie später nach Weingarten.

Schon als Schüler ein Organisationstalent

Schon als Schüler entdeckte Michael Streibl, was er einmal beruflich machen möchte. Als Siebtklässler organisierte er ein Benefizturnier seiner Realschule zugunsten einer Körperbehindertenschule in Peru. Vier Fuß­ball­vereine waren zu koordinieren und das Spiel im Ravensburger Fußballstadion war ein großer Erfolg. Ab diesem Zeitpunkt griffen die Menschen immer wieder auf Michael Streibls Organisationstalent zurück. In der Schule organisierte er noch eine Rocknacht und während seiner Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in der Hauptabteilung Ulm durchlief er jede Menge Projekte. Berufsbegleitend ließ er sich an der europäischen Medien- und Eventakademie zum Veranstaltungsassistenten ausbilden. Heute ist er der Chef der drei Veranstaltungsmeister Günter Singer, Franz Eisele und Friedemann Hartkopf.

Michael Streibl wohnt in Ehingen und kann viele Wege zu Fuß machen. Seit einem halben Jahr ist er in St. Blasius Kommunionhelfer und übernimmt bei Veranstaltungen wie den Prozessionen Ordnerdienste. So ist er bei der Fronleichnamsprozession am 31. Mai der leitende Ordner. „In dieser Dimension mit umfangreicher Sicherheitstechnik und einem minutengenauen Ablaufplan ist das natürlich ein Novum“, berichtet Michael Streibl, der in alle Vorbereitungen der Fernsehübertragung mit der Generalprobe am 30. Mai vor dem Zapfenstreich eingebunden ist.

Zusätzlich zu seinem kirchlichen Engagement ist er in der Narrenzunft in die Gruppe der Dämonen eingetreten. Aus seinen Riedlinger Jahren kannte Michael Streibl die Fasnet schon. Es gibt sogar ein Foto, auf dem der Riedlinger Gole den im Februar geborenen Säugling Michael auf dem Arm hält.

„Aber trotzdem bin ich bei der ersten Ehinger Fasnet fast in eine Schockstarre verfallen“, schmunzelt der Ehinger. „Wie die Narren die Halle verwandelt haben, das war einfach unglaublich“, sagt er. In seiner einfühlsamen Art nahm ihn der damalige Narrenvater Günter Reisch zur Seite und beruhigte den neuen Hallenleiter mit den Worten „Das ist noch gar nichts, als wir die alte Stadthalle verlassen haben, haben wir eine Wand rausgerissen“. Und das war nicht einmal geflunkert, wie Michael Streibl später recherchierte.

Ein paar Pulsschläge extra

Einige Jahre sah sich Michael Streibl das närrische Treiben an und als die Dämonen ihn an seinem Geburtstag in der Dämonengrotte mit einem Überraschungsständchen quasi überfielen, schrieb er seinen Mitgliedsantrag noch am gleichen Abend auf eine Serviette. Ganz so überstürzt ging es mit dem Musikverein Frankenhofen nicht. Dort ist Michael Streibl mittlerweile passives Vorstandsmitglied.

Man müsse in seinem Beruf sehr strukturiert und flexibel arbeiten, sagt Michael Streibl. Trotzdem hat man bei ihm nie den Eindruck, er sei gestresst. Obwohl es als Betriebsleiter genügend aufregende Situationen gibt. Als drei Sängerinnen an den Jazztagen gemeinsam auf den teuren Flügel sprangen und dort herumtanzen, kostete das nicht nur Michael Streibl ein paar Pulsschläge extra. Zumal der Flügel nicht gesichert war.

Ein Macher wie Michael Streibl ist ein Glücksfall für Ehingen. Stets freundlich, aber bestimmt geht er mit den Menschen um. Man weiß, wie man bei ihm „dran“ ist. Kein Wunder, dass einige Vereine ihn in seinen Reihen haben möchten.