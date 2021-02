Zuerst ein Stromausfall in weiten Teilen des Stadtgebiets und der Ortsteile, dann ein Einsatzalarm sorgten für viel Unruhe in Schelklingen am Dienstagabend. Was steckte dahinter? Nähere Informationen zum Stromausfall lieferte am Mittwoch die Netze BW: Kurz vor 21 Uhr sei es aufgrund zweier Kabelfehler zu dem Stromausfall gekommen, der einen Großteil der Einwohner auch in den Ortsteilen Hausen, Justingen und Ingstetten betraf, schreibt Pressesprecherin Ramona Sallein.

Fehler in der Isolierung

Solche Kabelfehler kämen immer wieder einmal vor, etwa durch undichte Isolierungen. Der zweite Defekt sei wahrscheinlich durch den ersten verursacht worden, etwa, weil eine plötzliche Überspannung auftrat. bDie Netze BW habe in der Folge gemeinsam mit der Netzleitstelle die notwendigen Schaltungen vorgenommen, um die Stromversorgung schrittweise wieder herzustellen. Nach 51 Minuten hatten laut Sallein ein Großteil der Häuser wieder Strom, gegen 22:30 Uhr waren alle Kunden wieder am Netz. Bei der Ursachenforschung half der Bereitschaftsdienst: Er lokalisierte zwei Kabelfehler, einen in Hausen zwischen den Ortsnetzstationen Westengasse und Krauter und den zweiten in Schelklingen zwischen der Marktstraße und der Achstraße.

Einsatz im Seniorenzentrum

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Schelklingen zudem ins Seniorenzentrum gerufen. Wie Einsatzleiter Bernd Späth auf Anfrage unserer Zeitung zu später Stunde berichtet, hätten Zeugen am Abend Rauchgeruch im Gebäude bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Die automatische Brandmeldeanlage des Seniorenzentrums hatte nicht ausgelöst. Die Abteilungen Schelklingen, Hausen und Schmiechen rückten aus, aus dem benachbarten Blaubeuren kamen außerdem der Zugführer vom Dienst und die Drehleiter dazu. Insgesamt waren am Abend rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz.

Nur leichter Rauchgeruch

Vor Ort gab es allerdings schnell Entwarnung: „Im Seniorenzentrum war zwar ein leichter Rauchgeruch wahrzunehmen“, berichtet Späth. Eine intensive Erkundung des Gebäudes habe aber keinerlei Hinweise auf einen Brand gegeben. Vermutlich sei der Rauchgeruch durch ein geöffnetes Fenster von außen in das Haus gedrungen. Verletzt wurde niemand.

Meldeempfänger lösten nicht aus

Bei der Alarmierung der Einsatzkräfte war es zunächst zu Problemen gekommen: Die digitalen Meldeempfänger der Feuerwehrleute lösten aus unbekannten Gründen nicht aus, die Feuerwehr aktivierte schließlich von Hand die Sirene. „Wir betreiben derzeit Ursachenforschung, warum die digitale Alarmierung in diesem Fall nicht geklappt hat“, heißt es aus der Feuerwehrleitstelle in Ulm. An dem Stromausfall an sich dürfte es nicht gelegen haben: Die digitalen Alarmumsetzer, die das Alarmsignal an die Meldeempfänger weiterleiten, verfügen über eine Notstromversorgung. Kurz nach Einsatzende in Schelklingen klappte die digitale Alarmierung dann auch wieder reibungslos.