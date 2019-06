Bürger in Schelklingen protestieren, dass bei den Plänen für das Infozentrum am Hohlen Fels offenbar nichts vorangeht. Grund sind anscheinend verschiedene Meinungen über den richtigen Ort.

Protestplakate waren bei der offiziellen Eröffnung des Welterbetags am vergangenen Sonntag am Hohlen Fels in Schelklingen zu sehen. Bürger forderten mehr Aufmerksamkeit für die Welterbestätte – samt einer raschen Umsetzung des versprochenen Info-Zentrums am Hohlen Fels sowie Linksabbiegespur von der Bundesstraße zur berühmten Fundstätte. Zeit und Ort des Protests waren klug gewählt – schließlich weilten zahlreiche Politiker an der Höhle, unter anderem Staatssekretärin Katrin Schütz und Landrat Heiner Scheffold. Tatsächlich schwelt der Unmut über die Stagnation an der Welterbestätte schon länger bei vielen Schelklingern. So öffentlich wie am Sonntag wurde dies allerdings noch nie kundgetan.

Leiter des Landesamts für Denkmalpflege meldet sich zu Wort

Warum ist das Info-Zentrum an der Welterbestätte nicht schon längst in Betrieb? Bereits 2015 präsentierten Studenten der Hochschule Biberach ein Modell des Zentrums, das von einer hochkarätig besetzten Jury ausgewählt und gelobt wurde. Schon Michael Knapp, Bürgermeister der Stadt bis Anfang 2016, wollte das Info-Zentrum noch unbedingt in seiner Amtszeit eröffnen.

Zur Frage, wer eine Weiterentwicklung bremse, äußerte sich jetzt immerhin der Leiter des Landesamts für Denkmalpflege, Prof. Dr. Claus Wolf, am Sonntag. „Unsere Entscheidung ist gefallen, wir haben uns klar dazu geäußert. Nun liegt der Ball woanders und wir müssen warten, bis die Dinge in Gang gesetzt werden.“

Der Knackpunkt: Der Standort des neuen Info-Zentrums

Weiterhin der Knackpunkt ist offenbar der Standort des neuen Infozentrums. Die Schelklinger Stadträte haben sich laut Bürgermeister Ulrich Ruckh einstimmig dafür ausgesprochen, dass das Info-Zentrum auf dem großen Parkplatz vor dem Hohlen Fels gebaut werden soll. Der Platz ist momentan eine äußerst unansehnliche Kiesfläche, auf der auch schon mal Sachen wie Kabeltrommeln gelagert werden. „Durch ein Info-Zentrum könnte der Platz gestaltet und der Hohle Fels und seine Umgebung enorm aufgewertet werden“, sagt Reiner Blumentritt, der Vorsitzende der Museumsgesellschaft Schelklingen.

Doch der Parkplatz liegt, wie berichtet, in der Kernzone des Welterbes. Für den Bau eines Info-Zentrums dort ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nötig und der Internationale Rat für Denkmalpflege (Icomos) muss eingebunden werden. Im Juli 2018 hatte eine Icomos-Kommission den Hohlen Fels besichtigt und Varianten geprüft. Nach eingehender Beratung sei ein Standort südwestlich der Kläranlage, außerhalb der Kernzone, aber noch in der Pufferzone der Welterbestätte ausgewählt worden, berichtet Lisa Schlager vom zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart. Auch Standorte oberhalb des derzeitigen Parkplatzes an den Bahngleisen – mit paralleler Ausrichtung des Infozentrums an den Gleisen – sei denkbar.

„Wir reden miteinander“

Die Stadt sieht aber weiter den Parkplatz als geeigneten Ort an. Von verhärteten Fronten will Bürgermeister Ruckh aber nicht sprechen: „Wir reden miteinander“, sagt Ruckh über die Frage des Standorts. Momentan sehe der große Parkplatz einfach nicht gut aus. Er appelliert an die Denkmalschützer, mitzuhelfen, den Platz mit einem Info-Zentrum einem Welterbe entsprechend würdig zu gestalten. Wann sich eine Lösung abzeichnet? Darauf will sich Ruckh nicht festlegen. Er zeigt sich aber weiter zuversichtlich. Für den Unmut der Bürger über die Verzögerungen hat Ruckh übrigens Verständnis: „Es ist doch klar, dass einen das ärgert.“

Die Landesdenkmalpflege sieht die Stadt Schelklingen in der Verantwortung. Die Stadt müsse die Standortvarianten weiter ausarbeiten. Am Ende prüfe und entscheide das Welterbezentrum in Paris, ob ein Standort für das Info-Zentrum mit den Richtlinien in Einklang stehe.

Busse von Touristen

Der Bedarf für ein Info-Zentrum am Hohlen Fels ist auf alle Fälle da. Reiner Blumentritt berichtet von einer stetig wachsenden Zahl von Besuchern am Welterbe. Mit bis zu vier Bussen gleichzeitig seien die an der Eiszeitkunst interessierten Touristen schon zur weltberühmten Fundstätte angereist. Immerhin: Für die Linksabbiegerspur von der Bundesstraße sehen die Signale der Behörden positiver aus. Vielleicht könne man schon im Herbst in die Planung einsteigen, sagt Ruckh.

