Ehingen / Christina Kirsch

Sie gastierten das erste Mal in Ehingen und eroberten ihr Publikum im Sturm: Die amerikanischen Gospelsängerinnen und Gospelsänger, die unter dem Titel „The Best of Black Gospel“ auf einer eng getakteten Tournee durch Deutschland reisen, rissen in der Ehinger Lindenhalle 500 Zuhörer mit. Der Chor sang stimmgewaltig und ermunterte die Zuhörer, mitzuklatschen und aufzustehen. Man hörte Klassiker wie „Oh Happy Day“, „Amazing Grace“. oder „Joshua fit the Battle of Jericho“.