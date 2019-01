Soziales Stiftung

Schmiechen / JOACHIM SCHULTHEISS

Der Stiftungszweck gibt es vor: Die Karl-und-Maria-Maier-Stiftung aus Schelklingen hat soziale und kirchliche Projekte mit 11 100 Euro unterstützt. Die Scheckübergabe an Vertreter der geförderten Vereine und Institutionen fand im Gasthaus Austermann in Schmiechen statt. Seit Gründung der Stiftung vor 15 Jahren habe sich die Summe der Fördergelder auf 172 814 Euro erhöht, teilte Paul Glökler, Vorsitzender des Stiftungsrats, mit.

Stets rechtzeitig zu Jahresbeginn werden die Spenden übergeben. Glökler bedankte sich bei den Funktionsträgern für ihre Arbeit. Für ihr Projekt „EVA“ überreichte Glöckler Andrea Bartels, Leiterin der Familienbildungsstätte Ulm, einen Scheck über 1500 Euro. EVA kümmert sich um die berufliche Qualifizierung alleinerziehender Mütter. Sie sollen dadurch wieder selber für ihren Lebensunterhalt sorgen.

Für die Renovierung ihres Glockenstuhls nahm die katholische Kirchengemeinde Schelklingen, vertreten durch Kirchenpfleger Norbert Bienert, 1200 Euro in Empfang. Ulrike Dick von der evangelischen Kirchengemeinde erhielt 1200 Euro für eine neue Orgel. Ebenfalls 1200 Euro bekam Sylvia Kohn von der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus in Schmiechen. Das Geld soll in die Renovierung der Grabstätte von Franz Reyhing, Pfarrer in Schmiechen von 1836 bis 1884, fließen.

Hilfe fürs Gnadenbild

Für die Restaurierung des Gnadenbilds „Heilige Dreifaltigkeit“ im sogenannten Käppele hat Gisela Bronner vom katholischen Kirchengemeinderat Oberdischingen eine Förderung beantragt. Der Scheck in Höhe von 1200 Euro wird bei der Prozession nach Pfingsten in Oberdischingen überreicht. Für die Brandschutzfrüherziehung in Kindergärten und Grundschulen nahm Alexander Högerle, Gesamtkommandant der Feuerwehr Schelklingen, 600 Euro entgegen. Jeweils 400 Euro bekamen Inge Uschkurat für die AWO Schelklingen, Siegfried Däubler für den Schelklinger Ortsverein des VdK und Doris Späth für die ständig anwachsende Pfadfindergruppe „Guter Hirte“ aus Hütten.

Ebenfalls je 400 Euro erhielten Hanna Braun für die katholische Landjugend Justingen/Ingstetten, Paul Schleicher für den katholischen Kirchenchor Schelklingen, Stefan Jedele für den Liederkranz Schelklingen, Norbert Bienert für die Stadtkapelle Schelklingen und Hubert Stoll für den Musikverein Schmiechen. 1000 Euro gingen an den RCE-Fonds, mit dem Mitarbeiter vom Sozialdezernat des Landratsamts auf unvorhergesehene Notfälle unbürokratisch reagieren und helfen können.

Über personelle Änderungen im Stiftungsrat berichtete Glökler in einer Rückschau. Hans-Jürgen Brändle vom Landratsamt sei am 31. Januar 2018 in den Ruhestand getreten. Seine Nachfolgerin im Stiftungsrat, Waltraut Mäule vom Landratsamt, hat zum 1. Januar 2019 eine neue Stelle in Stuttgart angetreten und ist daher wieder aus dem Rat ausgeschieden. Im Moment bestehe er nur aus ihm selber und dem früheren Schmiechener Ortsvorsteher Franz Ruoß, erläuterte Glökler. Die Stiftung habe in Zukunft Probleme mit einer zunehmenden Regulierung.