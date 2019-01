Tradition Sternsinger in vielen Orten unterwegs

Die Ministranten aus Kirchen wurden am 06.01.2019 als Sternsinger in der St. Martinuskirche Kirchen von Pfarrer Harald Gehrig ausgesandt. © Foto: Annika Figel

Rißtissen/Kirchen/Gundershofen / SWP

Segen bringen, Segen sein“ – dies war das Motto der Sternsingeraktion 2019. Mit dem Beispielland Peru haben sich die Sternsinger diesmal an die Seite von Kindern mit Behinderung gestellt. In Rißtissen waren 24 Mädchen und Jungen an zwei Tagen unterwegs, um den Segen in jedes Haus zu bringen.

Ihr Einsatz wurde mit einem gemeinsamen Abschlussessen im Gemeindehaus „Arche“ belohnt. Die Aktion endete mit einem feierlichen Gottesdienst am Dreikönigstag. Sie hatten knapp 2600 Euro gesammelt. Ein großer Teil der Süßigkeiten werde an den Ehinger Tafelladen gespendet.

In Kirchen sind die Ministranten am Dreikönigstag als Sternsinger ausgesandt worden. Acht Gruppen machten sich auf den Weg nach Kirchen, Deppenhausen und Stetten, einige waren tags zuvor in Schlechtenfeld und Mühlen unterwegs gewesen.

27 Sternsinger waren an zwei Tagen in Hütten, Talsteußlingen, Teuringshofen, Sondernach Gundershofen, im Greut und in Mehrstetten unterwegs, berichtet Klaudia Lahn. Am Freitag waren sie in Gundershofen ausgesandt worden. Sie sammelten bei Schnee und Wind 3147 Euro. Begleitet und organisiert wurde die Aktion der Kirchengemeinde von Klaudia Lahn, Susanne Schwarzmann und Michaela Ziolko.