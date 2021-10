Fünf Neuinfektionen am Dienstag, drei am Mittwoch, sechs am Donnerstag, vier am Freitag: Seit einigen Tagen steigen die Infektionszahlen in Ehingen, aber auch im Alb-Donau-Kreis spürbar an. Meldete das Landesgesundheitsamt am Montag noch eine Sieben-Tage-­Inzidenz von 66,6, kletterte der Wert bis...