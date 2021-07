Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis rechtswirksam festgestellt, dass der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Stadtkreis Ulm seit fünf Tagen in Folge über dem Wert von 10 je 100 000 Einwohner liegt. In Ulm gelten damit seit Donnerstag wieder stärkere Einschränkunge...