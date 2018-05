Kloster Ausstellung: „Weiberaufstand“ in Untermarchtal

Ausstellung: „Weiberaufstand“ in Untermarchtal

Untermarchtal / Christina Kirsch

„Weiberaufstand“ nennt das Bildungsforum eine literarische Reihe, die sich den Sommer über mit Frauen und dem Lesen beschäftigt. Am 9. Mai ist Eröffnung mit einer Ausstellung.

Starke Frauen leben nicht nur in Klöstern. Aber diesen Sommer kommen sie im Kloster Untermarchtal ganz besonders zu Wort. Im Rahmen des Literatursommers Baden-Württemberg hat das Bildungsforum erstmals eine Literaturreihe gestartet, die biblische und weltliche Frauen in den Blick nimmt. „Weiberaufstand“ hat Schwester Marzella Krieg, die Leiterin des Bildungsforums, die Veranstaltungsreihe genannt. Mit einem Weiberaufstand habe man im Kloster ausreichend Erfahrung, bemerkt die Ordensfrau schmunzelnd. Aber es sei nun an der Zeit, manche Frauen auch zu würdigen.

Die Idee zu der Literaturreihe mit Workshops, Vorträgen und Lesezeiten sei bei der Sichtung der Briefe von Arcadia Scholl (1824–1900) entstanden, berichtet Sr. Marzella. Die hieß mit bürgerlichem Namen Apollonia und war von 1852 bis 1888 erste Generaloberin der Barmherzigen Schwestern in Württemberg. Sie habe „mehr Mut als tüchtige Männer“, urteilte der damalige Superior. Außerdem überzeugte sie mit Charisma, getragen von „Demut, Frömmigkeit und Mütterlichkeit“.

Die Aufarbeitung der Briefe brachte auch andere Frauen ins Spiel, die im Literatursommer gewürdigt werden. Bevor die literarische Reihe jedoch beginnt, wird heute eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Theresia K. Moosherr eröffnet. Seit einer Woche arbeitet die Oberschwäbin bereits im Haus und fädelt gefaltete Postkarten auf Drähte. „Mein Thema ist Miriam, die durch das Rote Meer ging“, sagt die Künstlerin. In Theresia Moosherrs Kunst spielt das Wasser seit Jahren eine bedeutende Rolle. Die Künstlerin hat entlang der Schussen so genannte Wasserhüterinnen aus Baumstämmen geschaffen. Diese weiblichen Figuren erinnern den Betrachter daran, dass das Weibliche in sich Leben trägt und weitergibt. Gleichzeitig sind die Wasserhüterinnen ein Symbol für die Bewahrung der Schöpfung, insbesondere für die Reinhaltung des lebensspendenden Wassers.

Wasserhüterin entsteht

Während der Ausstellung, die bis Oktober zu sehen ist, wird Theresia Moosherr eine große Wasserhüterin aus einem Baumstamm auf dem Klostergelände bauen. Diese Skulptur bleibt dann in der Nähe der Donau stehen.

Die Ausstellungseröffnung beginnt mit einer Vesper um 19 Uhr in der Kirche und setzt sich dann im Bildungsforum fort (siehe Extratext). Die literarische Veranstaltungsreihe beginnt am 16. Juni mit Luise von Marillac, der Gründerin der Vinzentinerinnen. Weiter geht es mit Themen wie „Beherzte Schwestern“, „Was bedeutet Frauenemanzipation“ , dem Thema Frauensolidarität, Auseinandersetzungen mit der Kategorie Gender oder „Judith – eine starke Frau?“. Referentinnen sind Wissenschaftlerinnen, Buchautorinnen, Pastoralreferentinnen und Journalistinnen. Den Abschluss des Weiberaufstands bildet eine Podiumsdiskussion mit der Frage „Wie gelingt es, stehen und standhaft zu bleiben?“.

Vom 15. August bis zum 9. September bietet das Bildungsforum zudem eine „Aus-LESE-Zeit“ an, die eine Art Leseurlaub sein wird. Es wird eine Literaturscheune bestückt und es werden Filme gezeigt. Man kann tagelang lesen oder auch in Zirkeln diskutieren.

Info Mehr Informationen und das ausführliche Programm im Internet unter www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de