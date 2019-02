Literatur Steffen Nowak liest Berührendes aus „Abendrot“

Ehingen / Anne Hagenmeyer

Eine Lesung ohne Autor? Kann das funktionieren? Im Ehinger Buchladen, wo sich dank persönlicher Empfehlungen der Buchhändler eine kleine Fangemeinde des 2014 verstorbenen US-amerikanischen Kent Haruf zusammenfand, hat das geklappt. Schauspieler und Rezitator Steffen Nowak war vor zwei Jahre schon einmal in Ehingen und las aus der eine Nacht umfassenden Geschichte „Unsere Seelen bei Nacht“. Nun kam er mit „Abendrot“, dem dritten Roman, der in der fiktiven Stadt Holt spielt.

Steffen Nowak liest schnell und zugleich äußerst präzise. Er hat sich bei der Textauswahl dafür entschieden, alle drei Schauplätze in Holt zu beleuchten. Die McPheron Brüder auf der Farm, mit ihrer Ziehtochter und deren Baby; die Familie, die in einem Trailer ein ärmliches Dasein fristet; und der elfjährige Waisenjunge DJ, der sich um seinen Großvater kümmert. Nowak liest den ersten Teil des Buches, in dem alle Protagonisten vorgestellt werden. Er begleitet die Verluste und Abschiede, die sich in „Abendrot“ wie Perlen einer Kette aneinanderreihen und liest die Stelle, in der die McPheron Brüder sich voneinander verabschieden, wobei der Schauspieler immer leiser wird, bis er die letzten Worte von Harold nur noch haucht. Als klar wird, was da Schreckliches passiert ist, bleibt unter den Zuhörern kaum ein Auge trocken.

Steffen Nowak schien selbst erstaunt, wie sehr er seine Zuhörer getroffen hat. So blättert er noch ein wenig im Buch und präsentiert das Kapitel, in dem DJ das Fahrradfahren lernt und später in einem verlassenen Haus zum ersten Mal Dena, einem Mädchen, gegenübersteht.

In Holt erleben die Menschen das, was ein Leben ausmacht. Es geht ums Loslassen, um menschliche Zuwendung: Man kümmert sich umeinander. Mit Holt und seinen Bewohnern hat Kent Haruf einen Mikrokosmos geschaffen, in dem er die Welt einfängt und spiegelt.