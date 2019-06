Der ProA-Trainer des Team Ehingen Urspring und Sportlicher Leiter der der Urspring Basketball Akademie, Domenik Reinboth, verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre.

Gut sieben Wochen nach Ende einer starken ProA-Saison, die Spaß gemacht hat und von außergewöhnlichem Erfolg gekrönt war, bekennt sich der Cheftrainer des Team Ehingen Urspring zu seinem Verein. Domenik Reinboth, der mit seiner Familie in Blaubeuren wohnt, hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

„Basketball in Ehingen und Urspring ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Ich bin sehr dankbar, Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein. Es erfüllt mich mit Freude, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie in ihrer individuellen persönlichen und basketballerischen Entwicklung bestmöglichst zu fördern“, sagt der 36-Jährige. Er wird weiterhin in Personalunion als Sportlicher Leiter der Urspring Basketball Akademie und als Trainer des ProA-Teams dem Projekt Ehingen/Urspring für mindestens zwei weitere Jahre erhalten bleiben.

Achte Saison für Coach Domenik Reinboth

Der gebürtige Düsseldorfer geht damit bereits in seine achte Saison in Ehingen/Urspring. In dieser Zeit hat er schon alle Leistungsmannschaften, angefangen von der JBBL, über die NBBL, bis hin zur ProA betreut. In der vergangenen Saison beendete der 36-Jährige mit dem Team Ehingen Urspring die Hauptrunde auf dem siebten Tabellenplatz und führte damit das junge Team mit einem Altersdurchschnitt von gerade mal 21,1 Jahren in die Playoffs der 2. Basketball Bundesliga ProA.

Neben dem mannschaftlichen Erfolg entwickelten sich auch die einzelnen Spieler individuell weiter. Einige davon können nun die nächste Stufe in ihrer Karriere in Angriff nehmen. „Für uns ist es von größter Bedeutung, auf dieser wichtigen Position einen Menschen und Trainer wie Domenik zu haben. Er hat sich über die Zeit im Programm kontinuierlich weiterentwickelt und identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem was Ehingen/Urspring ausmacht: Eine ganzheitliche Förderung von jungen Menschen und talentierten Basketballern auf höchstem Niveau“, sagt Manager Nico Drmota und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.

