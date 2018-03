Engagement Staufermedaille für Hans Georg Kraut

Hausen ob Urspring / RENATE EMMENLAUER

Hans Georg Kraut ist für sein besonderes Engagement um den Hohle Fels und den Geopark gewürdigt worden.

Viele Gäste füllten am Mittwochabend das Bürgerhaus im Schelklinger Ortsteil Hausen, als Hans Georg Kraut die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen bekam. Berufliche Weggefährten, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, von Regierungspräsidium und Landratsamt, Gemeinderäte, ebenso Freunde, Angehörige und nicht zuletzt Gleichgesinnte aus dem Museumsverein Schelklingen und dem UNESCO Geopark: Alle wollten Kraut, dem früheren Direktor des Schelklinger Zementwerks, die Ehre erweisen.

Der Schelklinger Bürgermeister unterstrich die besondere Bedeutung der Auszeichnung, die für herausragende Verdienste um das Gemeinwohl verliehen werde. „Ihr Engagement in und um Schelklingen ging weit über ihr berufliches Arbeitsfeld hinaus. Sie haben unauslöschlich wertvolle Spuren hinterlassen“, sagte Ulrich Ruckh. Er betonte die große Leidenschaft des Werksleiters für die Urgeschichte im Hohlen Fels. „Ohne Ihre kontinuierliche ideelle und finanzielle Unterstützung wäre die Venus nie ausgraben worden“, lobte er Kraut.

Minister Peter Hauk berichtete, dass Reiner Blumentritt aus den Reihen des Museumsvereins und der Landtags­abgeordnete Ma­nuel Hagel sich für die Ehrung von Hans Georg Kraut eingesetzt hätten. Die Staufermedaille werde für große Lebensleistungen in der Arbeit mit den Menschen für die Menschen vergeben.

Laut Peter Hauk war Hans Georg Kraut 22 Jahre lang Direktor des Schelklinger Zementwerks, er gehörte dem Vermittlungsausschuss des Arbeitgeberverbands Steine und Erden an, ist ehrenamtlicher Richter in Ulm und Stuttgart. Seit 2006 ist er Mitglied im Wissenschaftsrat des UNESCO Geoparks. Überdies habe sich Kraut für die lebendige Bildungspartnerschaft mit der Heinrich­-Kaim-Schule und in höchstem Maß für seinen Einsatz um den Hohlen Fels verdient gemacht. „Ohne Sie wäre Baden-Württemberg um einen großen Schatz ärmer. Mit Ihrer Hilfe hat Schelklingen Wissenschaftsgeschichte geschrieben“, sagte der Minister.

Reiner Blumentritt, Vorstand des Museumsvereins, spannte einen Bogen um die mehr als 22-jährigen Verbindungen zu Kraut. Er erinnerte unter anderem daran, dass 1996, als die Grabungen im Hohlen Fels beendet werden sollten, das Zementwerk mit finanziellen Unterstützungen in die Bresche gesprungen sei. Von Hans Georg Kraut sei die Initialzündung gekommen: „Wir graben weiter.“

Grabungsleiter Prof. Nicholas Conard war eigens aus Südafrika eingeflogen, um seinem langjährigen Weggefährten zu gratulieren. „Wir haben gemeinsam viel erlebt in 22 Grabungsjahren und große Erfolge erreicht. Längst hat das Aachtal internationale Bedeutung erlangt.“