Allmendingen Fachmesse: Start für die Gesundheitstage

Allmendingen / Julia Deresko

Spannende Vorträge, Mitmach-Aktionen und rund 60 Aussteller – am Wochenende heißt es „Alles für die Gesundheit“.

Ein Programm für die ganze Familie – das gibt es während der Allmendinger Gesundheitstage – zum 36. Mal veranstaltet von der SÜDWEST PRESSE und der Gemeinde Allmendingen. Rund 60 Aussteller, spannende Fachvorträge von Medizinern aus der Region, sportliche Angebote, Unterhaltung und vieles mehr erwarten die Besucher. „Alles für die Gesundheit“ lautet diesmal das Motto. Die Fachmesse findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, statt, erstmals mit Bürgermeister Florian Teichmann. Daran schließt sich ein einwöchiges Programm an. Schirmherr ist Landrat Heiner Scheffold.

Viele Mitmach-Angebote

In der Messehalle findet sich unter den Ausstellern ein breites Spektrum. Die Themen reichen von der Augengesundheit über Haare bis hin zur Venen- und Zahngesundheit. Bei Tanja Seeberger können Besucher etwas über Ayurveda erfahren. Neu dabei ist die Naturheilpraxis Braig. Erstmals ist auch die Großelternakademie Illerrieden vor Ort. Großeltern können dort etwa lernen, wie sie den Spagat zwischen gebraucht werden, ohne sich vereinnahmen zu lassen, und selbstständigem Leben meistern können. Erneut präsentieren sich viele Selbsthilfegruppen. Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Tinitus ist erstmals mit dabei. Hörgeräte Langer stellt im Außenbereich einen sogenannten „Hör-Trailer“ auf – ein Bus mit Multimedia-Ausstattung, in dem die Besucher unter anderem ihr Hörvermögen testen können.

Auch das Rahmenprogramm hat einiges zu bieten. Wer mag, kann mit dem TSG-Lauftreff zum Nordic Walking aufbrechen oder mit der Herzsportgruppe Ehingen eine Wanderung unternehmen (jeweils Sonntag, 14 Uhr). Mit der AOK veranstaltet die SÜDWEST PRESSE eine Radtour (Samstag, 14 Uhr). Die beliebten Vorführungen gibt es von der Rettungshundestaffel des DRK (Sonntag, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr). Für die Kinder gibt es eine Schmink-Ecke auf der Empore der Halle. Zur Eröffnung der Gesundheitsmesse singt der Landfrauenchor.

Stress und wann er krank macht

Die Themen der medizinischen Fachvorträge – sechs am Messe-Wochenende und drei in den darauffolgenden Tagen – sind breit gefächert. Wechselwirkungen der Medikamente, wann Kopfschmerzen ein Fall für den Neurologen sind und aktuelle Ernährungstrends sind ebenso Thema wie Stress und wann dieser krank machen kann. (Alters-)Schwindel, Nieren, Füßen, der Galle und Gesundheit im Mund sind weitere Fachvorträge gewidmet. Besucher erhalten Informationen aus erster Hand und können Fragen stellen. Alle Vorträge sind kostenlos.

Den Kabarettabend bestreitet diesmal Schauspieler und Kabarettist Uli Boettcher mit seinem Programm „Ü 50 – Silberrücken im Nacken“ (23. Oktober, 19.30). Der beliebte Wohlfühlabend für Frauen (26. Oktober, 18.30) ist bereits seit Wochen ausgebucht. Fleggarätscha und Marlies Grötzinger gestalten das Programm.

Im Bürgerhaus ist die Ausstellung „Wechselspiel – Wandobjekte aus Filz“ mit Werken der Oberdischingerin Marianne Wurst zu sehen. Die Ausstellung wird am Freitag, 26. Oktober, eröffnet und dauert bis zum 15. November. Neben streng grafischen Bildern werden auch Wandobjekte gezeigt, die an Landschaften oder Luftaufnahmen erinnern.

Zwei Ausflüge nach Heidelberg

Mit einem Ausflug nach Heidelberg gehen die 36. Allmendinger Gesundheitstage zu Ende. Die Teilnehmer unternehmen eine Schifffahrt auf dem Neckar und eine Stadtführung durch die Altstadt. Weil die Nachfrage so groß war, wird ein zusätzlicher Termin angeboten. Die Fahrten finden am Samstag, 27. Oktober, und am Sonntag, 28. Oktober, statt.

Das könnte dich auch interessieren: