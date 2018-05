Literatursommer Starke Frauen und ihre Wege

Untermarchtal / swp

Nach der Ausstellungseröffnung mit der Künstlerin Theresia K. Moosherr zum Auftakt des Literatursommers gibt es am Mittwoch um 20 Uhr im Bildungsforum im Kloster Untermarchtal den ersten Vortrag in einer Reihe unter dem Titel „Weiberaufstand“, in der es um Frauen geht, die wichtige Wege gegangenen sind. So wie Luise von Marillac, die in der Geschichte der Barmherzigen Schwestern von Untermarchtal und in der Geschichte der Vinzentinerinnen eine große Rolle spielt: Sie hat mit Vinzenz von Paul die erste Ordensgemeinschaft gegründet, die ohne Klausur, mitten in der Welt und unter den Menschen ihren Dienst tut. Dabei sah es am Beginn ihres Lebens alles andere als stark und so frei aus. Luise von Marillac, geboren 1591, fand sich auf einen Lebensweg gestellt, der alles andere als leicht war. In einem wachsenden Vertrauen auf Gott hat sie es geschafft, aus den Stolpersteinen ein tragfähiges Lebenshaus zu bauen, das auch für viele andere Heimat bot. Sie, Luise, übernahm die geistliche, moralische und praktische Formung der Caritasvereine, der Caritasdamen, der neu gegründeten Gemeinschaft der Filles de la Charité, auch Vinzentinerinnen genannt, ja ihr Einfluss reichte in alle Gesellschaftschichten Frankreichs.

Diese starke Frau wird am ersten Abend des Literatursommers vorgestellt. Die Autorin und Luise-Kennerin Sr. M. Veronika Häusler, eine Schwester der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Augsburg, hat diesen Vortrag unter ein Wort von Luise gestellt: „Ich wünsche Euch Hochherzigkeit, die nichts schwierig findet“. Um einen Beitrag zur Deckung der Kosten wird gebeten.