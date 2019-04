In zwei Wochen könnte das Freibad in Ehingen öffnen, so plant das die Stadtverwaltung. Das Wetter aber hat das letzte Wort.

Die Badesaison im Freibad in Ehingen beginnt voraussichtlich am Samstag, 11. Mai, zumindest geht die Stadtverwaltung derzeit von diesem Datum als Eröffnungstermin aus. Wie Sprecherin Bettina Gihr auf Nachfrage sagte, hänge es letztlich aber davon ab, wie sich das Wetter in den nächsten zwei Wochen entwickelt. Die Vorbereitungen für die Eröffnung jedenfalls sind im Gange, so finden auf dem Gelände Mäharbeiten statt, die Mitarbeiter bekommen eine Auffrischung mit Blick auf Sicherheitsunterweisungen wie etwa den Rot-Kreuz-Kurs. Am Mittwoch hat außerdem der Tüv die Rutsche und sämtliche Spielgeräte überprüft und abgenommen. Eine Neuerung gibt es im Freibad zudem: Zu den im vergangenen Jahr umgebauten Umkleidekabinen gibt es neue Schließfächer.