Straße Stadträte debattieren über Ortsdurchfahrt Schmiechen

Schelklingen / Bernhard Raidt

Mit den Planungen zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Schmiechen haben sich die Schelklinger Stadträte am Mittwoch beschäftigt. Ingenieur Frank Ludwig stellte wie schon im Ortschaftsrat die Pläne vor, die Stadträte hatten zahlreiche Fragen. Am 16. Mai sollen die Bauarbeiten beginnen, sie sollen bis zum 31. Oktober 2019 dauern. Zuvor wird es noch eine Info-Veranstaltung zu den umfangreichen Bauarbeiten in Schmiechen geben.

Platz für Blitzer?

Ob der Radweg optisch abgegrenzt werde, wollte Jürgen Haas (SPD) wissen. Und ob der Einbau von Blitzern vorgesehen sei, ähnlich den Pseudo-Blitzern, die einst als Maischerz in Schmiechen aufgestellt worden seien. Der Radweg werde nicht optisch anders aussehen, sagte Ludwig. Für die Installation von Radarmessgeräten würden an zwei, drei Stellen Vorbereitungen getroffen, sagte Ludwig. Allerdings kämen die Bauarbeiten nicht in den Bereich der langen Geraden von Richtung Hütten, wo die Pseudo-Blitzer standen.

Die Baufirmen seien momentan ja gut ausgelastet, sagte Franz Müller (CDU). Ob denn die Preise noch gut seien? Es seien Angebote gekommen, mit denen man zufrieden sein könne, sagte Stadtbaumeister Markus Schmid. Gerade eben noch sei man „zur offenen Tür“ hereingekommen, sagte Bürgermeister Ulrich Ruckh. Wenn die Ausschreibung nur ein bisschen später erfolgt sei, wären die Angebote kaum brauchbar gewesen.

Die Bauzeit erscheine ihm recht lang angesichts von rund 600 Meter Straße, sagte Michael Strobl (Freie Wähler). Die lange Sperrung der Straße sei an der Grenze des Erträglichen. Bauamtsleiter Schmid argumentierte, dass in drei Bauabschnitten gebaut werde – auch, um Zufahrten zu gewährleisten.

Was tun mit der Brücke?

Heinz Zeiher (CDU) sagte, dass man in Schmiechen „super-glücklich“ sei, dass die Sanierung der Ortsdurchfahrt endlich angegangen werde. Was aber mit der Brücke beim Gasthaus „Sonne“ sei? In Sachen Brücke gebe es derzeit einige Überlegungen, sagte Bauamtsleiter Schmid. Vorstellbar sei, dass sie neu mit zwei Fertigteilen gebaut werde, so dass sie wesentlich mehr Durchfluss biete und sich das Wasser nicht staue. Einen Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser (HQ 100) werde aber wohl trotzdem nicht erreicht. Gerhard Gaus (CDU) wollte wissen, ob bei der Planung der Bauarbeiten auch an mögliche Einsätze der Feuerwehr gedacht worden sei. Die Arbeiten seien mit dem Brandschutz abgestimmt, sagte Planer Ludwig.

Die Umleitungen waren außerdem ein Thema der Räte. Der überörtliche (Lastwagen-) Verkehr wird großräumig über Ehingen und Blaubeuren geführt. „Im Schmiechtal geht nichts mehr“, sagte Planer Ludwig. Für den Busverkehr und die Anwohner haben die Planer ein komplexes Gebilde an Umleitungen ausgetüftelt, das während der Bauzeit die Zu- und Abfahrt zu den Grundstücken sicherstellen soll. Ob man denn nicht gleich den Lastwagenverkehr ganz aus dem Schmiechtal verbannen könne, fragte Werner Meixner (CDU)? Das sei eine politische Entscheidung, sagte der Ingenieur. Die Straße durch das Schmiechtal sei eine Kreisstraße, die dürfe derzeit jeder befahren.

Nach der längeren Debatte stimmten die Stadträte den Planungen für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Schmiechen einstimmig zu.