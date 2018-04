Schelklingen Stadtkapelle: Neue Spitze

Schelklingen / ah

Der Musikverein Stadtkapelle Schelklingen steht vor einem Umbau seines Vorstands. Bei der Hauptversammlung am heutigen Freitag um 20 Uhr im Musikerheim im Längental treten die beiden langjährigen Vorsitzenden Thomas Tonnier und Wolfgang Bierer nicht mehr an. Beide haben das schon vor zwei Jahren angekündigt. „Jetzt übergeben wir die Funktion an die zu wählenden Nachfolger“, erklärt Wolfgang Bierer auf Nachfrage, will aber keine Namen der künftig Verantwortlichen nennen. „Wir stellen den Vorstand etwas breiter auf und organisieren die Arbeit im Team“, sagt er nur. Deshalb wird es heute neben den üblichen Berichten und Regularien auch eine Satzungsänderung geben und Neuwahlen der kompletten Vorstandschaft.