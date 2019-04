Mit ihrem Jahreskonzert begeistert die Stadtkapelle Schelklingen die Zuhörer. Volker Frank dirigierte sein letztes Konzert mit dem Nachwuchs.

Beim Jahreskonzert der Stadtkapelle Schelklingen war die Stadthalle voll besetzt. Dirigent Volker Frank hatte wieder ein Musikmenü mit Sahnetüpfelchen ausgewählt. Seit acht Jahren leitet der Musiker das Jugendgemeinschaftsorchester Schmiechen-Schelklingen. Beim Jahreskonzert dirigierte er die rund 40 jungen Instrumentalisten zum letzten Mal.

Spürbar war bei dem Stück „Jump an Joy“ die Freude und der Spaß, den Volker Frank und der Nachwuchs gleichermaßen beim Musizieren hatten. Ein hohes technisches Niveau bewies der Nachwuchs aus dem Musikverein Schmiechen und der Stadtkapelle Schelklingen bei „Image of Bellac“. Volker Frank hatte das Stück auf die Schwäbische Alb übertragen. Gespickt mit Melodienbögen und mit spannenden rhythmischen Wechseln ließ die Jugendkapelle den Zauber der Natur spüren. Es folgte das rockig-fetzige „Night Disco“. Die originelle Zugabe mit einem Posaunensolo zweier Jungmusiker brachte manche Zuhörer zum Schmunzeln.

Dominic Haller bedankte sich bei Jugenddirigent Volker Frank für dessen großes Engagement, für die Perfektion, die Nerven und für die viele Geduld. Die Jugendkapelle bedankte sich bei Frank mit einem Gutschein für die ganze Familie zum Besuch der Unterwasserwelt Sea-Life. Als persönliche Ehrung – auch weil er beim Nachwuchs schon einen Stab verschlissen hat – erhielt Frank eine Taktstock in der Farbe pink. Auch Hubert Stoll als Vorsitzender des Musikvereins Schmiechen war voller Lob für den Jugenddirigenten. Frank hielt ganz bescheiden keine lange Abschiedsrede, sondern sagte schlicht „Danke“. Mit viel Applaus wurden Instrumentalisten und Dirigent vom Publikum belohnt.

Die 70 Musikerinnen des aktiven Blasorchester traten anschließend erstmals in ihren neuen Uniformen auf eine Bühne, marschierte zuvor aber in ihren neuen Kleidern durch die Zuschauerreihen: „toll“ und „klasse“ lautete das Urteil für die neuen Uniformen. Dann hieß es, sich entspannt zurückzulehnen und die Musik zu genießen. Das Arrangement bot Extravaganz und Klangfülle.

Nach dem kraftvollen wie emotionalen Eröffnungsstück „Raise of the Sun“, das das Aufgehen der Sonne beschreibt, präsentierten Volker Frank und das Orchester das höchst anspruchsvolle Tongemälde „Sacri Monti“. Es beschreibt musikalisch eine Pilgerwanderung im schweizerischen Vallis. Die Instrumentalisten interpretierten das gehaltvolle Werk mit Sensibilität. „Bravo“-Rufe und langer Applaus folgten. Der festliche Konzertmarsch „Arsenal“ war den geehrten Musikern gewidmet (siehe Info).

Mit der Hymne „Celtic Crest“ verwöhnten die Musiker die Zuhörer nach der Pause. Bei „Mont Blanc“ beschrieb das Orchester musikalisch die Schönheit und die Naturgewalten einer Bergwanderung. Mit dem beliebten „Maxglaner Zigeunermarsch“ sowie den hartnäckig geforderten Zugaben „Vielen Dank für die Blumen“ und dem witzigen „Children’s Marsch“ endete der gelungene Konzertabend in Schelklingen. Volker Frank und die Instrumentalisten hatten es wieder geschafft, dem Publikum den Zauber der Musik nahe zu bringen .

Zahlreiche Ehrungen für verdiente Mitglieder der Stadtkapelle

Unverzichtbar Für 40 Jahre als förderndes Mitglied, passiver Beisitzer und „unverzichtbar für den Verein“, laut Dominic Haller, wurde Paul Glökler mit der hochkarätigen Förderermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief gewürdigt. Förderermedaillen in Bronze mit Urkunde erhielten Ines Bolach und Madleen Bloching für zehn Jahre Mitarbeit im Ausschuss. Mit einer Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 40 aktive Musikerjahre bedacht wurden Heidi Duschler, Oliver Glökler, Christine Hentschel und Elisabeth Keller, mit einer Ehrennadel in Gold für 30 Jahre samt Urkunde Heinz Braun und Ellen Keller. Janine Söll erhielt für 20 Jahre Musizieren eine Ehrennadel in Silber sowie Michael Baumann, Kai Bolach, Anita Mai und Michael Nemeth für 10 Jahre Musikertätigkeit eine Ehrennadel in Bronze. Hubert Stoll als Vertreter des Kreisblasmusikverbands lobte das gute Miteinander bei der Stadtkapelle und die intensive Jugendarbeit.

Ehrenamt Markus Tonnier vom Vorstandsteam hatte für jeden der Geehrten lobende Worte parat. Dabei hob er das Ehrenamt der Instrumentalisten über das Hobby Musizieren hervor, zudem erhielt jeder noch ein Präsent. Markus Tonnier zog Vergleiche mit dem alten Kastanienbaum am Fuß des Herz-Jesu-Bergs in Schelklingen. Der Baum stammt von Anfang des 19. Jahrhunderts. Gleich dem Baum, der immer am selben Standort bleibt und sich auch nicht so leicht umhauen lässt,seien auch die langjährigen Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle. re