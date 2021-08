Manfred Veser gerät ins Schmunzeln, wenn er auf seinen ehrenamtlichen „Job“ in den vergangenen Wochen und Monaten zurückblickt – und darauf, was er in den Analen seines Musikvereins alles entdeckt hat. Der frühere Vorsitzende der Stadtkapelle hat zum 100-jährigen Bestehen des MV „Lyra“ Ehingen sämtliche Protokollbücher und Aufschriften bis zum Gründungsjahr 1921 durchgeackert. Viele der Protokolle, die bis 1946 in altdeutscher S...