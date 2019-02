Museumsgesellschaft Ehingen Historische Stadttore in Ehingen: Vortrag zieht Besucher an

Historische Stadttore in Ehingen: Vortrag zieht Besucher an

Ehingen / Andreas Hacker

Ein Vortrag zur Geschichte der Stadttore zieht so viele Besucher an, dass der Stammtisch in den Saal verlegt werden muss.

„Das mit den Toren ist einfach eine emotionale Geschichte“, sagt Franz Romer von der Museumsgesellschaft Ehingen, nachdem der Stammtisch zum Thema Stadttore so viele Besucher angezogen hatte, dass der Vortrag von Reinhold Ege in den Saal des Gasthofs „Schwert“ verlegt werden musste. Früher hingen in vielen Ehinger Häusern Ansichten der Stadttore, erinnert sich Romer, und das Thema Stadtbefestigung fasziniere die Leute.

„Stadtmauern und Tore. Eine Annäherung anhand von historischen Stadtansichten und Stadtplänen“ hat Reinhold Ege seinen Vortrag überschrieben. Der Diplom-Ingenieur und Architekt ist in der Unteren Stadt geboren und hat im Lauf seiner Ausbildung auch einmal eine Aufnahme der Bausubstanz dort gemacht. Jetzt ist er nach vielen Jahren als Stadtplaner in Sindelfingen im Ruhestand nach Ehingen zurückgekehrt und hat 2018 begonnen, sich mit dem Thema Stadtbefestigung zu befassen. Die stammt laut Ege aus dem 13. und 14. Jahrhundert und war eine Notwendigkeit, um sich vor Angriffen zu schützen.

Modelle und Bilder nach Abbruch entstanden

Ege greift auf einen Plan aus österreichischer Zeit um 1780 und den Ur-Kataster der ersten Landesvermessung von 1821 zurück. Das sei der erste Stadtplan, dessen Genauigkeit modernen Anforderungen entspricht, sagt er und zeigt eine Darstellung, in der auf Grundlage digitaler Flurkarten die damals vom Stadtgraben umschlossene Ehinger Innenstadt montiert ist. Das verdeutlicht, wo im heutigen Stadtbild die Stadttore und Befestigungen waren.

Das Merkwürdige im Umgang mit den Ehinger Stadttoren ist, dass Modelle und Bilder davon erst entstanden, als die Tore abgebrochen waren. So stammt das verbreitete Bild von der Außenseite des Nikolaustors, wie es im Heimatbuch von Franz Michael Weber abgebildet ist, aus dem Jahr 1883, das Tor selbst ist 1881 verschwunden. Das führt dazu, dass beim Nikolaustor die Ansicht mit Uhr und achteckigem Aufsatz zum vorherrschenden Bild geworden ist, dabei gilt dies nur für die letzten 30 Jahre des 1310 erstmals erwähnten Tores. Bis zur Renovierung 1851 waren das Obergeschoss viereckig und die Haube flacher, sagt Ege. Es sei das Lieblingstor der Ehinger, sagt Ege, kein anderes Stadttor sei so oft porträtiert worden. Anfang des 20. Jahrhunderts war es Motiv des im Haus Feger gedruckten Notgelds mit der Aufschrift: „Von Lumpen bin gefertigt ich und mancher wird ein Lump durch mich.“ Das Nikolaus­tor ist das einzige, dessen Standort zwischen Apotheke und Sanitätshaus als östlicher Abschluss der oberen Hauptstraße heute markiert und mit einer Gedenktafel versehen ist.

Stammtisch endet mit Fragen und Hinweisen

Eges Bilder nehmen die Leute mit auf eine Tour rund um die befestigte Stadt mit zwei Geschützbastionen und Öffnungen an vier Stellen: am Pfister-Tor nach Norden, am Ulmer Tor und am Nikolaustor nach Osten, am Einlass-Tor nach Süden, in Richtung Biberach, und am Riedlinger Tor in Richtung Westen. Dazu kamen zwei kleinere Öffnungen – das Tränkberg-Törle als Zugang zu den Badhäusern und dem Kloster an der Schmiech, und erst 1809 das Neue Tor als Ausgang vom Marktplatz aus.

Und weil Ege als Stadtplaner Pläne interpretieren kann, endet dieser Stammtisch mit Fragen und Hinweisen, denen die Museumsgesellschaft nachgehen will, wie Franz Romer sagt. So gibt es Hinweise, dass das 1830 als erstes abgebrochene Ulmer Tor gleich aus zwei Anlagen bestanden hatte – einem inneren Tor als Abschluss der Vorstadt und einer noch größeren äußeren Anlage nahe der ehemaligen St. Anna-Kapelle.

Die Pläne zeigen auch, dass der Bau der Eisenbahn vor 150 Jahren der größte Eingriff ins Stadtbild seit dem Mittelalter war. Um eine zweite Stadtachse bauen zu können, gleich lang wie die vom Marktplatz zum Nikolaustor, ist zum Bau der Bahnhofstraße Gelände aufgefüllt und die Brücke gebaut worden. Eine Karte mit vielen grünen Punkten zeigt alle Gebäude, die darauf nach 1869 errichtet worden sind, dem Jahr, in dem die Eisenbahn Ehingen erreicht hat.

