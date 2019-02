Brauchtum Stadt ist in närrischer Hand

Stadt ist in närrischer Hand

Munderkingen / Maria Bloching

Die Idee der Trommgesellenzunft, in diesem Jahr am Glombigen mit selbst gebastelten Fasnetslaternen zum Rathaus zu ziehen, hat sich bewährt. Viele Kinder sammelten sich am Obertorplatz, um mit den Rathaushexen und der Stadtkapelle durch die Gassen zu ziehen.

Pünktlich um 18.15 Uhr musste gestartet werden, schließlich wartete das SWR-Fernsehen für eine Live-Übertragung vor dem Rathaus. Dort herrschte buntes Treiben, als sich die ganze Narrenschar vor der Bühne versammelte und den spektakulären Auftritt von Trommmeister Gerhard Steiner und den Aufmarsch von Herold, Fürst, Graf und Ritter, Brunnenspringer, Trommgesellenpaaren, Trommler und Pfeifer mitzuerleben. Zunächst jedoch galt es für die Rathaushexen, Bürgermeister Dr. Michael Lohner von seinem Schultesstuhl zu zerren und ihn mit lautem Getöse aus dem Rathaus zu führen.

Nachdem sich der Bürgermeister etwas geziert hatte, wurde er vom Trommmeister mit „Du bisch d’r graischde Lomp“ begrüßt und das gut gelaunte Volk fiel in den Sprechrhythmus ein. „Du bisch d’r graischde Lomp, du bisch d’r graischde Lomp“, tönte es aus allen Richtungen.

Doch bevor der Schultes seinen Rathausschlüssel an die Narren abgab, ging sein klarer Befehl an die Brunnenspringer Simon Gaßmann und Tobias Schartmann, die Fasnet auszugraben. Trommmeister Gerhard Steiner wünschte allen Narren eine glückselige Fasnet: „Älle Narra – au d’r Bürgermoister – sollet festa, sprenga, ond scheane Fasnetslieder senga“. Frohsinn solle bis Aschermittwoch in jedem Haus herrschen und die Fasnet geprägt sein von Glückseligkeit und Freud’. Laut der närrischen Gesetze stehen alle Mäschgerla unter dem persönlichen Schutz des Trommmeisters und aller echter Narren. „Kein echter Narr schadet anderen oder belästigt sie. Jeder – auch die Großkopfeten – darf mit dem Munderkinger Ehrentitel „Des isch d’r graischde Lomp“ beehrt werden“.

Ausgelassen bis in die Nacht

Die Aufforderung, in die Wirtschaften zu gehen und kräftig zu feiern, ließ sich die Narrenschar nicht zweimal sagen. Vom Rathausplatz schwärmte das Volk aus, füllte Gasthäuser und Cafés und sorgte für ausgelassene Stimmung bis weit in die Nacht hinein. Es wurde geschunkelt, gesungen, getanzt und gelacht, Fremde wurden kurzerhand in die Mitte genommen und in ein Gespräch verwickelt. „Du bisch a Auswärtiger – wo kommscht her?“ – und plötzlich gehörte jeder dazu, durfte mitfeiern und sich im Kreise der Mäschgerla wohlfühlen.

Musikensembles gaben spontan ihr Stelldichein und heizten die Stimmung immer wieder kräftig an. In allen Ecken der Stadt wurde an diesem Haupttag der Munderkinger Fasnet gefeiert.