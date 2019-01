Ehingen Stadt gibt Kalender mit historischen Postkarten heraus

Ehingen / swp

Mit dem Pferdeschlitten durchs verschneite Ehingen – dieses Motiv ziert eine der historischen Postkarten, die in dem neuen Wandkalender der Stadt zu sehen sind. Um seine Schätze auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, habe das Stadtarchiv den Kalender mit alten Ansichten herausgegeben, berichtet Bettina Gihr als Sprecherin der Stadtverwaltung. Die in dem Kalender gezeigten historischen Postkarten stammen zumeist aus der Zeit um 1900. Außer Ehingen selbst sind auch Granheim, Kirchbierlingen,

Weisel und Rißtissen vertreten. Der Kalender (für zwölf Euro das Stück) ist im Museum in Ehingen, im Stadtarchiv sowie in der Touristinformation und im Ehinger Buchladen erhältlich.