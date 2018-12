Verkehr Stadt erfasst Fahrzeuge auf Biberacher Straße

Ehingen / sab

Die Stadtverwaltung hat mit Blick auf die Diskussion um die Verkehrssicherheit auf der Biberacher Straße in den vergangenen Tagen eine Verkehrszählung vorgenommen. Zur Bewertung in der Diskussion um den Zebrastreifen nehme man Zählungen vor von Fahrzeugen und Fußgängern sowie eine Überwachung und Ahndung von Verstößen durch die Polizei, teilt Pressesprecherin Bettina Gihr mit. Dazu hatte die Stadt ein Gerät vom Landkreis ausgeliehen. Der Kasten zählte eine Woche lang die vorbeifahrenden Fahrzeuge, registrierte deren Geschwindigkeit und um welche Art von Fortbewegungsmittel es sich handelt. Das Gerät ist am Mittwoch abgebaut worden, in den kommenden Wochen wird dann die Auswertung der Daten erfolgen.