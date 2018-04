Gericht Wende im Prozess: Freispruch für Mann aus Ehingen

Ehingen/Ulm / Nadine Vogt

Wende im Prozess gegen einen 35-Jährigen aus Ehingen, der wegen möglicher Vergewaltigung vor dem Ulmer Landgericht stand. Der Mann wurde freigesprochen.

Überraschende Wende im Prozess gegen einen wegen möglicher Vergewaltigung Angeklagten aus Ehingen. Der 35-Jährige wurde am Donnerstag vom Ulmer Landgericht freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe zwei Jahren und fünf Monaten Haft gefordert. Dem kam das Gericht nicht nach. „Wir wissen nicht, was am Spätnachmittag in der Wohnung des Angeklagten stattgefunden hat“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Der Mann stand wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung einer heute 22-Jährigen vor dem Ulmer Landgericht.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft habe sich die Frage darüber, ob es sich um eine Vergewaltigung gehandelt habe, im Laufe des Prozesses nicht eindeutig klären lassen. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft dafür plädiert, den Angeklagten wegen sexueller Nötigung und Nötigung zu verurteilen.

Vorwurf der sexuellen Nötigung

Der Mann soll - so der Vorwurf - die 22-Jährige 2015 in seiner Wohnung sexuell motiviert aufs Sofa gedrückt haben, sie festgehalten und mit der seiner Hand in ihre Hose gefahren sein. Ob es hierbei zu einer Vergewaltigung kam, bleibt unklar. In einem zweiten Übergriff kurze Zeit später soll er die Frau ins Schlafzimmer gedrängt und aufs Bett geworfen haben. Laut Aussage der 22-Jährigen, die als Nebenklägerin im Prozess auftritt, habe der Angeklagte nach Gegenwehr freiwillig von ihr abgelassen. Die Staatsanwaltschaft sah deshalb im ersten Übergriff vom Vorwurf der Vergewaltigung ab und plädierte, den Angeklagten wegen sexueller Nötigung zu verurteilen. Zwei Jahre und fünf Monate seien als Strafmaß angemessen. Die Verteidigung der Nebenklage schloss sich diesem Plädoyer an.

Verteidiger fordert Freispruch

Auf Freispruch seines Mandanten plädierte die Verteidigung des Angeklagten: Das Bild der vorgeworfenen Taten füge sich keineswegs deutlich zusammen. Dass für die 22-Jährige an diesem Tag gewisse Grenzen überschritten worden seien, sei durchaus möglich. Ob diese aber dem Straftatbestand der sexuellen Nötigung zuzuschreiben seien, zweifelt der Anwalt an. Er plädierte deshalb auf Freispruch seines Mandanten.

Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft, drei Bewährungsstrafen stehen bei ihm aus. Er äußerte sich zu den Tatvorwürfen nicht.