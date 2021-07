Das Bild des Heiligen Franziskus oder lieber die Figur der apokalyptischen Frau? In Rißtissen gibt es derzeit eine besondere Aktion. Wer möchte, kann Patenschaften für Heiligenfiguren, Gemälde und Objekte in der Kirche St. Pankratius und St. Dorothea übernehmen und so zu deren Renovierung beitr...