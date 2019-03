Mit Sabine Ege hat der Deutsche Orden, Träger des Altenheims St. Hildegard, eine neue Heimdirektorin gefunden. „Dieses Amt hier ist die Krönung meiner beruflichen Entwicklung“, sagte sie gestern Nachmittag bei der offiziellen Amtseinsetzung. Sie folgt auf Maria Ott, die mehr als 18 Jahre in St. Hildegard tätig war – lange als Pflegedienstleiterin und seit August 2017 als Heimdirektorin.

Maria Ott hat die Leitung der Einrichtung aufgegeben, um ihre pflegebedürftige Mutter und ihren hochbetagten Vater zu betreuen. Die 48-Jährige bleibt dem Altenheim gleichwohl als Pflegekraft in Teilzeit erhalten.

Severin Kuhn, Geschäftsbereichsleiter im Deutschen Orden, sagte, er sei mit einem weinenden und einem lachenden Auge zur Feier gekommen. Ersteres wegen Maria Ott und ihrer großen Verdienste um das Haus. Er bedankte sich bei ihr für das Engagement. „Sie haben diese große Aufgabe mit viel Herzblut und Geschick bewältigt“, lobte er.

Und mit lachendem Auge deshalb, weil man in Sabine Ege eine kompetente Nachfolgerin mit viel Herz und Erfahrung gewonnen habe. Denn die Leitung des Altenheims bringe mit mehr als 70 Mitarbeitern und einem halben Dutzend Auszubildenden viel Verantwortung mit sich. Laut Kuhn ist die Einrichtung in Oberdischingen sehr lebendig. „Ohne unsere Mitarbeiter und Ehrenamtlichen wäre dieses Haus nur eine leere Hülle“, sagte er.

„Wertvolle Aufgabe“

Alfred Mager vom Heimbeirat lobte Maria Ott für ihre Gradlinigkeit und Herzenswärme zum Wohl der Bewohner. An die neue Heimleiterin gerichtet sagte er: „Sie haben eine wertvolle Aufgabe übernommen. Denn hier geht es nicht darum, ältere und pflegebedürftige Menschen zu verwalten, sondern ihnen eine zweite Heimat zu geben.“

Sabine Ege aus Einsingen hat nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester an der Uni Ulm dort viele Jahre in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Die 56-Jährige hat nach Weiterbildung die Krankenpflegeschule des Alb-Donau-Kreises in Ehingen geleitet. Danach folgte ein Betriebswirtschaftsstudium im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt Management. Zuletzt war sie anderthalb Jahre als Pflegedienstleiterin in der Chirurgie der Uni Ulm beschäftigt. „Nebenberuflich war ich in der Heimaufsicht der Altenheime tätig. Dadurch habe ich das Aufgabengebiet dort kennen- und schätzen gelernt“, sagte sie.