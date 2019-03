Kirche St. Blasius ist gerüstet für die Untersuchung

Ehingen / sab

Arbeiter haben am Donnerstag und Freitag das Kirchenschiff von St. Blasius in Ehingen eingerüstet. Laut Bauingenieur Ignacio Quessada von der Firma Layher, die das Gerüst herstellt, kommt dabei ein neues Verfahren zum Einsatz. Vereinfacht gesagt entsteht in elf Meter Höhe, direkt unter der Decke, eine geschlossene Fläche von etwa 300 Quadratmetern. „Da kann man tanzen“, scherzte der Ingenieur. Gerüstbauer Hubert Schlosser aus Emerkingen, der von der Kirchengemeinde beauftragt wurde, hat die Firma hinzugezogen. Laut Kirchenpfleger Peter Hecht wird ein Gutachter demnächst feststellen, ob die Schäden sich aufs Fresko beschränken oder sich über die gesamte Decke erstrecken.