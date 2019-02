Gebäude St. Blasius bleibt bis zu einem Jahr geschlossen

Ehingen / Julia-Maria Bammes

Es wird dauern, bis die katholischen Gläubigen wieder in der Stadtpfarrkirche die heilige Messe feiern können. „Es gibt die Tendenz, dass St. Blasius bis zu einem Jahr lang geschlossen sein wird“, sagt Pfarrer Harald Gehrig. Ob Weihnachten 2019 wieder in der zentralen Ehinger Kirche gefeiert werden kann, sei ungewiss. Bekanntlich hatte sich Mitte Dezember ein etwa ein auf ein Meter großes Stück aus einem Fresko an der Decke gelöst und war in das Kirchenschiff gestürzt. Seitdem ist das Gotteshaus aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Um das weitere Vorgehen zu besprechen, hatte sich der Kirchengemeinderat am Mittwoch getroffen. Wie Gehrig erläutert, sei laut der hinzugezogenen Fachleute eine manuelle Sicherung von Nöten. Dies heißt, vereinfacht gesagt, dass die mit Fresken verzierte Decke an einigen Punkten minimal geöffnet werden müsse und mit kleinen Stiften an der darunterliegenden Holzdecke verschraubt wird. Im Anschluss wird die Decke wiederhergestellt. Nun stehen die Ausschreibungen für die Sanierungsarbeiten an.

Wie Gehrig sagt, wird nun die Liebfrauenkirche für die Gottesdienste genutzt. Die Schülergottesdienste finden im Marienheim statt und auch in der Konviktskirche werden im Laufe des Jahres sieben bis acht Gottesdienste gefeiert werden – etwa am Palmsonntag, wenn die Prozession vom Marktplatz stattfindet, oder auch an Christi Himmelfahrt.

So muss nun auch das Patrozinium (Gedenktag ist am 3. Februar) in der Liebfrauenkirche begangen werden. Das Hochamt mit anschließendem Empfang des Blasiussegens am morgigen Sonntag beginnt um 10.30 Uhr.

Freude wird umso größer sein

Das aus Anlass des Patroziniums übliche Mittagessen im Marienheim, das sonst im Anschluss an die Messe stattfand, wird ausfallen, sagt Gehrig. Die Entfernung zwischen Liebfrauenkirche und Marienheim sei zu groß. Dass die Stadtpfarrkirche an ihrem Patrozinium geschlossen sein muss, sei natürlich schade, sagt der Pfarrer, der jedoch optimistisch in die Zukunft blickt: Wenn die Sanierung abgeschlossen sei „dann wird die Freude umso größer sein“. Der dann auf jeden Fall festliche Wiedereinzug in das sanierte Gotteshaus sei ein schönes Ereignis.

Das beschädigte Fresko stammt von Joseph Ignatz Appiani und entstand zwischen 1754 und 1758. Herausgebrochen ist ein Stück, das den Kopf eines Kindes sowie in Falten drapierten Stoff zeigt.