Vereine Sportler feiner 50-jähriges Bestehen

Justingen / swp

Die Sporgemeinschaft Justingen feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Am 14. und 15. Juli wird es aus diesem Anlass eine Feier mit Festabend geben. Dies kündigte Schriftführer Jürgen Renner in der Hauptversammlung an, über die Roland Kley berichtet. Am 22. Juni wird wieder eine Powerdisco stattfinden. Diese Veranstaltungen bilden die Haupteinnahmequelle des Vereins, wie Kassierer Elmar Braun darlegte. Er berichtete von soliden Vereinsfinanzen, 3600 Euro seien noch fürs Darlehen offen, das für die Solaranlage aufgenommen wurde. Die Finanzierung des FC Schelklingen-Alb, dem gemeinsamen Fußballverein mit dem TSV Ingstetten, schlägt mit 6000 und die Security für die Disos mit 8000 Euro Kosten zu Buche. 7300 Euro an Beiträgen nehme die SG jährlich ein, sagte Braun. Für 7500 Euro hat der Vereine beim Sportheim eine Kinderschaukel installiert.

Vorsitzender Franz Rothenbacher wurde erneut wiedergewählt. Er ist nun seit 25 Jahren im Amt, zwei Jahre werde er noch anhängen, sagte er. Ebenso einstimmig wiedergewählt wurden auch Schriftführer Jürgen Renner, Tennis-Abteilungsleiter Roland Kley sowie die Ausschussmitglieder Armin Bronner, Joachim Gaupp und Andreas Gaus. Neu dabei ist der 19-jährige Noah Blankenhorn. Die Versammlung beschloss eine Satzungsänderung, nach der der Vorstand künftig aus bis zu fünf Mitgliedern bestehen kann. Bisher gab es einen Vorsitzenden und drei Stellvertreter. Ortsvorsteher Jürgen Stoll äußerte bei der Entlastung Lob für die Sportgemeinschaft.

Einen sehr guten dritten Platz in der Kreisliga A belegte der FC Alb, berichtete Benjamin Lock von der Fußballabteilung. Tim Rothenbacher wurde bereits zum zweiten Mal Torschützenkönig mit 31 Treffern in 28 Spielen. Im Sommer übernahm Wilfried Staiger das Traineramt. Die Jugendfußballer bilden laut Timo Rothenbacher Spielgemeinschaften mit dem FC Schmiechtal und dem FV Schelklingen-Hausen. Erfolgreichste Truppe war die F-Jugend mit zehn Turniersiegen. Die AH, die um Großteil aus Mitgliedern zwischen 50 bis über 70 Jahre besteht, ist mit Freizeitsport wie Hallentraining, Wirbelsäulengymnastik und Aquacycling aktiv und stemmt zudem den Abbau bei den Discos, berichtete Immanuel Groß. Älter werden auch die Mitglieder der separaten FC-Fußball-AH, wie Elmar Braun sagte. Auch sie sei auf verschiedenen Feldern sehr aktiv.

Wegen Personalmangels habe die Tennisabteilung eine schwierige Saison 2017 hinter sich, berichtete Roland Kley. Für 2018 mussten zwei Mannschaften abgemeldet werden. In einer starken Bezirksklasse 2 haben die Herren 1 den dritten Platz belegt. Seit zwölf Jahren gibt es die Damengymnastik unter der Leitung von Elviera Renner. Die meisten der zwölf Mitglieder seien seit 1979 dabei, die Hälfte habe nun die 70 überschritten.