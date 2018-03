Hauptversammlung Sportheim-Einbruch verursacht 5000 Euro Schaden

Kirchen / Dietmar Burgmaier

Bei der Mitgliederversammlung der Sportfreunde Kirchen wurde bekanntgegeben, dass der durch einen Einbruch entstandene Schaden am Sportheim rund 5000 Euro beträgt. Wiedergewählt wurde der aus beruflichen Gründen abwesende Vorsitzende Harald Kiem. Wiedergewählt wurden auch der stellvertretende Vorsitzende Markus Bordonaro, die Hauptkassiererin Claudia Knaisch-Stöhr, der Schriftführer Uwe Schneider, die Frauenvertreterin Simone Ehret und die Beisitzer Tim Seebauer, Martin Spähn und Peter Burger. Neu gewählt wurden die Beisitzerin Lena Schrode und die Kassenprüfer Uwe Seebauer und Gabi Huber.

Für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Kathrin Aierstock, Felix May, Moritz Rottler, Martin Schrode, Manuela und Tim Seebauer sowie Wolfgang Welz, für 30 Jahre Florian Betz, Frank Geiger, Rudolf Metzler, Maria-Anna Sauter und Tobias Schmid, für 40 Jahre Harry Lehner, Waltraud Metzler, Alfred Schrode junior und Eugen Schuster, für 50 Jahre Franz Hirschle, Anton Huber, Alfred Schrode senior und Berthold Stiehle.

Für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit bei den Sportfreunden Kirchen wurde gedankt: Judith Betz, Andrea Dangel, Susanne Figel, Josef Fischer, Verena Schrode und Harald Thurner. Helga Aierstock wurde für 30-jähriges Engagement beim Frauenturnen geehrt. Jürgen Mauz und Karl Rauschenberger wurden im Namen des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) geehrt, namens der Württembergischen Sportjugend wurden Josef Fischer, Thomas Majer und Klaus Schrode ausgezeichnet.

Der stellvertretende Vorsitzende Markus Bordonaro blickte auf verschiedene Ereignisse des vergangenen Vereinsjahrs zurück: Sportabzeichen-Wettkampf mit 43 Teilnehmern, Sappi-Turnier, Fest am Sportheim, Kirbe in Ehingen, Metzelsuppe, Weihnachtsfeier, Fasnetsball und Binokel-Turnier. Mit einer Ulmer Brauerei wurde ein neuer Bier-Vertrag abgeschlossen, berichtete Bordonaro. Bauliche Vorhaben sind dieses Jahr die Sanierung der Schiedsrichter-Duschen, die Fassaden-Sanierung am Sportheim innen und außen und das Herrichten der Sportplätze. Für die Fassaden-Sanierung laufen Zuschuss-Anträge beim WLSB.

Sattes Plus in der Kasse

Kassiererin Claudia Knaisch-Stöhr bilanzierte Einnahmen in Höhe von 82 000 Euro und Ausgaben von 63 000 Euro – das macht ein Plus von 19 000 Euro. Der Kontostand beträgt 38 000 Euro plus.

Schriftführer Uwe Schneider erwähnte elf Vorstands- und fünf Ausschuss-Sitzungen. Er lobte auch den zuverlässigen Arbeitseinsatz der aktiven Mitglieder. In der Freizeitsportgruppe sind die „Oldies“ und die Männersportgruppe organisatorisch zusammengefasst worden. Die Sportfreunde beschäftigen insgesamt 21 Übungsleiter, sagte Uwe Schneider.