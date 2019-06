Themen in diesem Artikel TSG Ehingen

Für den Vizemeister der Bezirksliga Donau geht es am Mittwoch nach Altshausen zur ersten Runde der Landesliga-Qualifikation.

Noch ist die Punktrunde in den verschiedenen Ligen nicht zu Ende gespielt, einige Entscheidungen über Abstieg, Meisterschaft und Aufstiegsrelegationsplatz noch offen. Dennoch hat der Württembergische Fußballverband mittlerweile einige Details zu den Auf- und Abstiegsspielen für Verbands- und Landesliga festgelegt.

So wird der Vizemeister der Bezirksliga Donau – voraussichtlich die TSG Ehingen, vielleicht aber auch der FV Bad Schussenried – am Mittwoch, 12. Juni, 18 Uhr, auf dem Sportplatz in Altshausen auf den TSV Heimenkirch, Vizemeister der Bezirksliga Bodensee, treffen. Es ist das erste von drei Spielen, die alle gewonnen werden müssen, um die Landesliga zu erreichen. Der Sieger trifft vier Tage später, am Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, entweder in Erlenmoos auf den Vertreter des Bezirks Riß (VfB Gutenzell) oder auf den Vertreter des Bezirks Zollern (TSV Trillfingen oder TSV Harthausen/Scher). Der Ort für die letztere Begegnung steht noch nicht fest. Im dritten Spiel am Sonntag, 23. Juni, wartet auf den Qualifikanten aus den vier Bezirksligen ein Landesligist: entweder der SV Oberzell oder der SV Dotternhausen.

Absteiger und Aufsteiger

Fest steht: Aus der Landesliga kommt der FV Altheim zurück in die Bezirksliga Donau, weitere Absteiger in andere Bezirksligen sind die SG Kisslegg und der FC Leutkirch. Während der TSV Berg aus der Landesliga 4 in die Verbandsliga aufsteigt, kommen aus der Verbandsliga der FC 07 Albstadt und der FV Olympia Laupheim in die Staffel 4 herunter. Auch die Spielorte für die Relegation in die Verbandsliga hat der WFV bereits festgelegt. Da aber in drei von vier Landesligen die Vizemeister noch nicht feststehen, gibt es dafür mehrere Varianten. In der Landesliga 4 sind der VfB Friedrichshafen und der FV Rot-Weiß Weiler die Aspiranten. Die erste Runde wird am 12. Juni entweder in Ravensburg gespielt, falls der VfB Zweiter wird, oder in Wangen, falls Weiler sich qualifiziert.

Relegationsspiele: Hochspannung, Dramatik oder auch Freude pur

Das erste Entscheidungsspiel für die Relegation in die Bezirksliga wird wie berichtet am Samstag, 15. Juni, 15 Uhr stattfinden, dort trifft aller Voraussicht nach der SV Ringingen auf die SGM Gammertingen. Tags zuvor, am Freitag, 14. Juni, 18.30 Uhr, findet die erste Relegationsrunde in die Kreisliga A1 statt. Um die Vizemeisterschaft in der B1 und damit die Teilnahme daran wetteifern der TSV Allmendingen, der FC Schmiechtal und der SSV Ehingen-Süd II. Gegner ist der Zweite der B2, der FC Marchtal oder der SSV Emerkingen. Der Sieger darf am Freitag, 21. Juni, gegen den Kreisliga-A-Vertreter ran. Dieser erste Nichtabstiegsplatz aus der Kreisliga A1 ist noch heiß umkämpft. Donaurieden, Munderkingen, Dürmentingen oder Rißtissen sind die Kandidaten.

Auf jeden Fall warten auf die Fußballfans in den kommenden Wochen einige Festspiele, die Hochspannung, Dramatik oder auch Freude pur versprechen: Deshalb sind Relegationsspiele immer sehr gut besucht.

