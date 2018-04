Kompostierung Spatenstich für Biomassehof

Andreas Hacker

Jetzt sei alles gut, sagte gestern Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler beim Spatenstich für den Biomassehof, den Klaus und Stefan Neubrand am östlichen Rand des Industriegebiets bis Anfang 2019 bauen wollen. Wie ausführlich berichtet, kann die bisher auf Hackschnitzel ausgerichtete Neubrand GbR aus Grundsheim am jetzigen Standort nicht wie gewünscht erweitern und zieht deshalb nach Rottenacker. Hauler machte gestern auch deutlich, dass das für eine Kompostierungsanlage für saftendes Grüngut erforderliche Genehmigungsverfahren einigen Aufwand erfordert hat und nicht einfach war; gleichzeitig dankte er dem Landratsamt für dessen Begleitung. Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel sprach von einem guten Tag für Rottenacker wie auch für den Betrieb und würdigte den künftigen Biomassehof als Beitrag zur Nachhaltigkeit: Es stelle sich überall die Frage, wie die Gesellschaft mit Reststoffen umgehe, und da sei es schon so etwas wie die höchste Stufe der Nachhaltigkeit, wenn bei der Kompostierung so gut wie nichts übrig bleibe. „Jeder Euro des Landes ist hier gut investiert“, sagte Hagel mit Blick auf gewährte Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

„Wir haben lange darauf gewartet“, sagte Klaus Neubrand zum Spatenstich mit Bauunternehmer Christoph Maier aus Schemmerhofen, der nach Angaben von Hauler mit seinem Gebot für den Bau der Zufahrt auch so deutlich vor anderen Bietern liege, dass ihm der Gemeinderat wohl in der nächsten Sitzung den Auftrag erteilen werde. Die Neubrand GbR ist 2008 in Grundsheim gegründet worden und feiert Ende des Jahres ihr zehnjähriges Bestehen. Schon 2015, sagte Klaus Neubrand gestern, habe es erste Pläne für einen Ausbau gegeben, wobei ziemlich rasch klar war, dass in Grundsheim keine Erwweiterung möglich ist. Seit Februar 2016 gibt es den Kontakt mit Rottenacker und er sei froh, nun loslegen zu können. Der erste Abschnitt, die befestigte Fläche und die Halle, sollen bis August fertig sein, die Gebäude für Verwaltung Werkstatt bis Anfang 2019.

Geplant sind eine 80 Meter lange Lagerhalle für die verschiedenen Hackschnitzel sowie ein Bürokomplex mit Werkstatt und die befestigte Fläche mit Außenlagern und Fuhrpark. Als zweites Standbein soll in Rottenacker die Kompostierung von saftendem Grüngut und Material aus Wäldern von Gemeinden und sonstigen Anlieferern hinzukommen.