Geschichte Spannende Neuzugänge in den Archiven

Schelklingen / Bernhard Raidt

Alte Fotografien auf Glasplatten, historische Stiche und mehr – das alles ist neu in den Sammlungen der Kommunen der Region.

Die Eisenbahn beschäftigt den Zweckverband Archivbetreuung, zu dem sich vier Kommunen in der Region zusammengeschlossen haben. Archivarin Ursula Erdt wies am Montag im Schelklinger Rathaus bei der Verbandsversammlung auf die Ausstellungen hin, die sich mit der 150-jährigen Geschichte der Donautalbahn beschäftigen (siehe Info).

Die Wahlen beim Archivverband gingen schnell über die Bühne: Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold wurde als Verbandsvorsitzender bestätigt, seine Kollegen Ulrich Ruckh (Schelklingen), Florian Teichmann (Allmendingen) und Dr. Michael Lohner (Munderkingen) sind seine Stellvertreter.

Beim Abriss gefunden

Archivarin Erdt stellte wieder spannende Neuzugänge in den Archiven vor. Dazu zählt ein Zementsack der Gebrüder Spohn, dessen Logo der berühmte Künstler HAP Grieshaber entworfen hat. Aber auch Fotografien auf Glasplatten von Max Erdmann aus den 1950er-Jahren sind neu im Blaubeurer Archiv sowie der Gesellenbrief des Fensterfabrikanten Wilhelm Schmid. Neu im Schelklinger Archiv ist das Protokollbuch des Liederkranzes von 1902 bis 1925 – ein Privatmann hatte es beim Abriss eines Hauses gefunden. Außerdem hat ein Mitglied der Museumsgesellschaft im Internet ein Bildnis des Justinger Astronomen Johannes Stöffler (1452 – 1531) ersteigert. Das Archiv in Munderkingen besitzt jetzt fünf Glasplatten mit Luftbildern aus den 1950er-Jahren (siehe Seite 20). Und in Allmendingen zählt jetzt eine seltene Postkarte mit einem Stich des Schlosses zum Inventar. Außerdem hat das Archiv in Allmendingen Baulastenbücher erhalten.

Ursula Erdt berichtete auch von den Veröffentlichungen, die sie im vergangenen Jahr gemacht hat: So eine Schilderung über das Leben der Gräfin Gertrud von Schenk Castell (1664 – 1707), die Äbtissin des Klosters Urspring war. Oder über Hermann Blank, der Ephorus (Leiter) des Seminars Blaubeuren von 1909 bis 1923 war. Zu den anstehenden Aufgaben in diesem Jahr zählt Erdt neben den Vorbereitungen der Eisenbahn-Ausstellungen auch die Digitalisierung des Munderkinger Donauboten (1864 – 1941). Die Zeitung sei in ihrem Bestand gefährdet, berichtete die Archivarin. Es gebe von jedem Jahrgang nur ein Expemplar, und das werde viel gelesen oder auf den Kopierer gelegt. Die Digitalisierung wird aber bezuschusst.

Solide Finanzen

Die Finanzen des Zweckverbands sind solide, berichtete Geschäftsführer Reiner Striebel. Mit Einnahmen und Ausgaben von je rund 44.000 Euro legte der Verband im Jahr 2017 fast eine Punktlandung hin. Der Haushaltsplan 2019 sieht Einnahmen und Ausgaben von je 47.000 Euro vor. Blaubeuren bezahlt davon 40 Prozent; Munderkingen, Allmendingen und Schelklingen je 20 Prozent. Entsprechend ihren Anteilen nehmen die Kommunen auch die Arbeit der Archivarin in Anspruch, die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich geleisteten Stunden.