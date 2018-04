Versammlung Sozialverband stark gewachsen

Berg / Renate Emmenlauer

Von 1715 auf 1831 Mitglieder in den 13 Ortsverbänden ist der VDK-Kreisverband Ehingen im vergangenen Jahr angewachsen. Mehr als 17 000 Klicks werden auf der Homepage verzeichnet. Auch die VDK-Geschäftsstelle in Ulm ist fast schon überlaufen, ebenso die Sprechtage in Ehingen. Für den Kreisverbandsvorsitzenden Siegfried Ritscher deutliche Anzeichen für das große Interesse an der Arbeit des VDK-Sozialverbands und den damit verbundenen Nöten und Sorgen vieler Menschen. Weshalb er bei der Kreisverbandskonferenz am Freitagnachmittag in der „Rose“ in Berg an den Bezirksvorsitzenden Jürgen Neumeister um die Wiedereinrichtung einer eigenen Geschäftsstelle in Ehingen bat.

Das unterstützte auch Hüseyin Gülen. Der Sozialrechtsreferent informierte über aktuelle gerichtliche Verfahren des VDK an Sozialgerichten mit Klagen und Widersprüchen. Auch seien die Sprechtage in Ehingen sehr gut besucht. Wobei laut Ritscher auch immer drei bis sechs Nichtmitglieder vor Ort seien, von denen der Kreisverband dann aber keine Rückmeldung über den Verlauf jeweiliger Situationen habe. Ritscher schlug in seinem Bericht vor, jedem Neumitglied eine Freibroschüre zur Patientenverfügung zu geben.

Als mögliche Themen an Seminaren für Verantwortliche der Ortsverbände nannte er Schwerbehindertenrecht, Erwerbsminderungsrente, Altersteilzeit mit 63 Jahren und „Vererben – aber richtig“. Weiterhin spannte der Kreisvorsitzende einen Bogen um das umfangreiche Spektrum in 2017 im Kreisverband Ehingen mit Besuchen bei Geburtstagen, Ausschusssitzungen, dem Jahresausflug, Unterstützung der Ortsverbände und deren Aktivitäten sowie der Teilnahme bei weiteren Veranstaltungen, etwa über „Einbruchsschutz“ der Polizei Ehingen. Der Bezirksvorsitzende Jürgen Neumeister markierte fünf Kernforderungen an die Politik: Rente für ein menschenwürdiges Leben, Bekämpfung der Armut, Pflege und Gesundheit bezahlbar machen, Behinderung solle kein Nachteil sein sowie Vermögen gerechter verteilen.

Bei den Wahlen wurde Carmen Frasch einstimmig zur Nachfolgerin von Doris Cullison gewählt, die zwölf Jahre im Amt war. Ritscher, der den Kreisverband seit elf Jahren führt, signalisierte mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr, das Amt des Vorsitzenden gerne in jüngere Hände geben zu wollen.