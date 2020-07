Vor der Tür des Hauses in Allmendingen stehen kleine, runde Tische mit Stühlen. Am Zaun hängt ein Korb mit Kräutern. Daran eine Schere, um Minze oder Oregano selber abzuschneiden. An der linken Hausseite prangt ein riesiges Graffiti mit den Worten „Open House“. Darin lebt Sandra Tange (42) m...